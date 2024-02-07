Блогер и бизнес-коуч Елена Блиновская, помещенная в московское СИЗО-6 «Печатники» за нарушения условий домашнего ареста, сидит в одной камере с кандидатом наук и доктором наук. Об этом РИА Новости сообщил «информированный источник».
«Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки — доктор наук и кандидат наук», — рассказал собеседник агентства, добавив, что обе эти женщины, как и блогер, впервые находятся в следственном изоляторе.
По словам источника РИА Новости, соседей по камерам чаще всего подбирают с учетом того, чтобы минимизировать риски конфликтов между ними.
Ранее член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева рассказывала RTVI, что в СИЗО Блиновская, конечно, лишится привычного для себя комфорта, но тем не менее имеет доступ к «чемоданчикам красоты» — с феном и другими предметами.
«Их могут принести женщине для того, чтобы она, например, все это использовала перед выездом на суд и нормально выглядела», — пояснила Меркачева. По ее словам, в «Печатниках» есть даже спортзал и парикмахер, но туда женщин «очень редко выводят».
Правозащитница предположила, что в СИЗО к Блиновской относятся нормально, поскольку она «умеет общаться с людьми». Меркачева заверила, что блогера не стали бы сажать в одну камеру с уголовницами и рецидивистками, поскольку закон это запрещает. Скорее всего, сокамерницы Блиновской проходят по делам об экономических преступлениях, предположила член СПЧ.
Меркачева признала, что в первые дни пребывания в СИЗО блогер находилась в «очень тяжелом» психологическом состоянии, «на грани депрессии», но воспользовалась возможностью проконсультироваться со штатным психологом. По словам правозащитницы, такие беседы в следственном изоляторе являются обычной практикой, но в случае с Блиновской их может понадобиться немало.
Известный адвокат Сергей Жорин заявил, что женщин, обвиняемых по экономическим статьям, вообще не стоило бы помещать в СИЗО, поскольку «тюрьма никого не исправляет, а женщинам там находиться в разы тяжелее, чем мужчинам».
- Организатор «марафонов желаний» Елена Блиновская 27 апреля 2023 года была задержана при попытке покинуть Россию и выехать в Беларусь на автомобиле. На следующий день ее отправили под домашний арест по решению Пресненского районного суда Москвы, обвинив в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 198 Уголовного кодекса) и отмывании денежных средств в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 174.1).
- По версии следствия, Блиновская предоставляла «информационные услуги» в интернете, используя схему «дробления» своего бизнеса, занижала доходы и в итоге за 2019-2021 году не уплатила более 918 млн рублей НДС и НДФЛ. Кроме того, как считает прокуратура, блогер отмыла более 43 млн рублей.
- В рамках обеспечительных мер по делу Блиновской были арестованы 64 миллиарда рублей. Блогер должна была выплатить управлению ФНС по Москве недоимку, штрафы и пени на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей.
- В апреле 2023 года Следственный комитет предъявил Блиновской обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере — 918 млн рублей и свыше 43 млн рублей соответственно. Пресненский районный суд Москвы отправил ее под домашний арест.
- В январе 2024 года в официальном телеграм-канале СК было опубликовано сообщение о том, что блогеру были предъявлены два новых эпизода обвинения в неправомерном обороте средств платежей.
- Замоскворецкий суд Москвы 22 января принял решение об отмене домашнего ареста Блиновской и переводе ее в СИЗО «в связи с неоднократным нарушением меры пресечения».
- В одном СИЗО с Блиновской также содержатся постановщик Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук, которым были предъявлены обвинения в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Говоря об условиях содержания, Беркович писала, что в изоляторе с ними ведут себя «вежливо, аккуратно и даже нежно».