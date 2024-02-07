Блогер и бизнес-коуч Елена Блиновская, помещенная в московское СИЗО-6 «Печатники» за нарушения условий домашнего ареста, сидит в одной камере с кандидатом наук и доктором наук. Об этом РИА Новости сообщил «информированный источник».

«Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки — доктор наук и кандидат наук», — рассказал собеседник агентства, добавив, что обе эти женщины, как и блогер, впервые находятся в следственном изоляторе.

По словам источника РИА Новости, соседей по камерам чаще всего подбирают с учетом того, чтобы минимизировать риски конфликтов между ними.

Ранее член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева рассказывала RTVI, что в СИЗО Блиновская, конечно, лишится привычного для себя комфорта, но тем не менее имеет доступ к «чемоданчикам красоты» — с феном и другими предметами.

«Их могут принести женщине для того, чтобы она, например, все это использовала перед выездом на суд и нормально выглядела», — пояснила Меркачева. По ее словам, в «Печатниках» есть даже спортзал и парикмахер, но туда женщин «очень редко выводят».

Правозащитница предположила, что в СИЗО к Блиновской относятся нормально, поскольку она «умеет общаться с людьми». Меркачева заверила, что блогера не стали бы сажать в одну камеру с уголовницами и рецидивистками, поскольку закон это запрещает. Скорее всего, сокамерницы Блиновской проходят по делам об экономических преступлениях, предположила член СПЧ.

Меркачева признала, что в первые дни пребывания в СИЗО блогер находилась в «очень тяжелом» психологическом состоянии, «на грани депрессии», но воспользовалась возможностью проконсультироваться со штатным психологом. По словам правозащитницы, такие беседы в следственном изоляторе являются обычной практикой, но в случае с Блиновской их может понадобиться немало.

Известный адвокат Сергей Жорин заявил, что женщин, обвиняемых по экономическим статьям, вообще не стоило бы помещать в СИЗО, поскольку «тюрьма никого не исправляет, а женщинам там находиться в разы тяжелее, чем мужчинам».