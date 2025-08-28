Страны НАТО в 2025 году направят на оборону свыше $1,5 трлн. Это соответствует плану по доведению оборонных расходов до 2% ВВП для каждого члена блока, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Североатлантического альянса.

Далее союзники намерены наращивать финансирование, чтобы к 2035 году достичь 5% ВВП, из которых 3,5% пойдут на ключевые оборонные нужды, а 1,5% — на другие связанные с обороной цели.

Аналитики Bloomberg подсчитали, что оборонные расходы альянса за 2025 год уже составили $1,4 трлн, продемонстрировав рост на $100 млрд по сравнению с 2024 годом. Этот рост соответствует решению, принятому на саммите НАТО в Гааге в июне, где страны-участницы обязались достичь уровня военных расходов в 5% ВВП к 2035 году.

До гаагского саммита ряд государств-членов НАТО скептически оценивали возможность достижения целевых показателей по расходам. В альянсе также не было консенсуса относительно методологии их расчета. Ярким примером стала Италия, предложившая включить в оборонные расходы давно откладывавшееся строительство моста на Сицилию.

Текущая цель расходов для стран НАТО установлена на уровне 2% ВВП, однако ни одно государство пока не достигло планки в 5%. По итогам 2024 года лидером рейтинга стала Польша (4,1%), за ней следуют Эстония (3,4%), США (3,3%), Латвия (3,1%), Греция (3%) и Литва (2,8%). При этом Латвия и Литва планируют достичь или превысить 5%-ный рубеж в течение двух лет. Наименьшие расходы продемонстрировала Испания (1,2% ВВП).

В начале июля замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что на фоне планов НАТО по наращиванию оборонного бюджета Россия намерена готовиться к худшему сценарию, не питая иллюзий относительно возможного неисполнения этих планов, и продолжит укреплять свою обороноспособность.

Дипломат констатировал, что реализацию недавних решений саммита альянса в Гааге и текущих разработок в Евросоюзе может заблокировать множество проблем. Он подчеркнул, что с точки зрения экономического потенциала государств-членов НАТО и ЕС эти планы представляются крайне сомнительными.