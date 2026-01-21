Стремление президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию связано с его желанием войти в историю и сравняться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Заявление Медведева было сделано на фоне проведения Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, который он назвал «бессмысленным мероприятием». Однако, по мнению зампреда Совбеза, в этом году мероприятие «обещает стать интересным», так как вместо Украины в центре обсуждения будет Гренландия.

Медведев предположил, что представители ЕС «будут убеждать» Трампа «принять полную опеку» над островом, взяв его в «бессрочное и безвозмездное пользование», но оставить его «в формальной собственности» Дании.

Однако американский лидер, по мнению зампреда Совбеза, заинтересован лишь в том, чтобы сделать Гренландию территорией США и «встать в один ряд с отцами-основателями».

«Хочется навечно остаться в истории. И одновременно стать как президент России. Последнее невозможно», — выразил уверенность Медведев.

Поясняя свою мысль, он провел параллели между территориальными претензиями Трампа и российской военной операцией на Украине.

«В ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми. Гренландия — совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить», — объяснил Медведев.

В сложившейся ситуации Медведев назвал ключевым вопросом цену, которую американский лидер готов заплатить за обладание Гренландией. Зампред Совета Безопасности отметил, что результатом подобных действий может стать ликвидация НАТО. По мнению российского политика, по своим последствиям это будет несопоставимо с операцией США в Венесуэле и похищением лидера страны Николаса Мадуро. Медведев также усомнился, что Трампу позволят пойти на этот шаг.

Дональд Трамп в начале января вернулся к вопросу о присоединении Гренландии, заявив о важности острова для обеспечения безопасности США. В частности, американский лидер мотивировал свои заявления тем, что вокруг острова якобы находятся суда России и Китая.

Глава Объединенного арктического командования Дании в Гренландии Сорен Андерсен в свою очередь заявил, что вблизи Гренландии нет китайских или российских кораблей. При этом он назвал Россию большей угрозой для острова, чем США.

Глава Госдепартамента США Марко Рубио пояснил, что американский президент рассматривает возможность покупки острова у Дании, а не военного вторжения. На фоне этих заявлений конгрессмены внесли на рассмотрение законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса одного из штатов.

Накануне прибытия в Давос на ВЭФ Трамп заявил, что проведет там встречи по вопросу Гренландии и выразил оптимизм относительно возможной сделки. «Я думаю, мы сможем договориться так, чтобы и НАТО, и мы были очень довольны», — сказал он.

Источники Reuters утверждали, что стремление Трампа к присоединении Гренландии связано с желанием укрепить свое наследие и расширить территорию США самым значительным образом с 1959 года, когда Аляска и Гавайи стали 49-м и 50-м штатами.