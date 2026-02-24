В Москве 23-летний студент РГГУ скончался от удара током, при подготовке к концерту. Молодой человек получил разряд, когда взял в руки бас-гитару.

Инцидент произошел во время подготовки к праздничному концерту в Российском государственном гуманитарном университете.

Бас-гитарист институтской группы, 23-летний Денис из Балашихи, консулся инструмента и получил мощный удар током. Юноша потерял сознание. Ему вызвали скорую помощь, пострадавшего экстренно доставили в реанимацию. Однако спасти молодого человека не удалось — он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Как пишет MASH, во время предварительной настройки звука в актовом зале вуза оборудование работало исправно, никаких подозрений у музыкантов не возникло.

По данным телеграм-канала, причиной удара могло стать пересечение сигнального шнура с силовыми проводами электроусилителей или критическая ошибка в заземлении оборудования, из-за чего на корпус гитары было подано высокое напряжение.