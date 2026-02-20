Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества собственников группы компаний «Сирена-Трэвел». Эта компания является крупнейшим российским оператором системы бронирования авиабилетов Leonardo, а также разработчиком аэропортовой системы регистрации пассажиров и багажа Astra, сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

Заседание прошло 20 февраля в закрытом от прессы режиме. Судья Елена Кузнецова постановила удовлетворить требования надзорного ведомства в полном объеме. Оглашение резолютивной части решения заняло около часа. Полный текст решения будет изготовлен позднее. Ожидается, что ответчики обжалуют это решение.

Иск был подан 4 февраля на основании закона о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности. Ответчиками по делу проходят 45 физических лиц. Среди них депутат Госдумы от фракции ЛДПР Рифат Шайхутдинов, миллиардер Ибрагим Сулейманов, председатель экспертного совета по апарт-отелям Константин Сторожев. Также в списке ответчиков значатся компании «Пика Инвестментс Лимитед», «ХДХ-Хотел Девелопмент Холсиг СА» и АО «Авиаконсорциум».

Генпрокуратура установила, что компании группы «Сирена-Трэвел», а также другие активы, включая оператора системы взаиморасчетов на воздушном транспорте «ТКП», были приобретены коррупционным путем. Как сообщили собеседники РБК в ведомстве, эти предприятия, обеспечивающие критически важные информационные услуги на воздушном транспорте, находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем.

По версии Генпрокуратуры, это стало результатом преднамеренного банкротства государственного предприятия «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации» (ГУП ГАВС ГА), проведенного в 2003 году. Агентство занималось продажей билетов через сеть авиакасс и управляло системой оформления перевозок «Сирена». На тот момент его возглавлял Рифат Шайхутдинов, который сейчас является депутатом Госдумы.

Как считает надзорное ведомство, план по захвату активов агентства Шайхутдинов реализовал в сотрудничестве с бизнесменом Ибрагимом Сулеймановым и Татевосом Суриновым. По версии следствия, они вступили в сговор с руководителем Федеральной службы по делам о несостоятельности Георгием Талем. Полученные средства, по данным Генпрокуратуры, отмывались и вкладывались в недвижимость, в том числе в строительство сети отелей.

В отношении Ибрагима Сулейманова в октябре 2025 года Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста. Он обвиняется в организации двух убийств — председателя профсоюза «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в 1999 году и бывшего главы ФСФО Георгия Таля в 2004 году, а также в покушении на убийство адвоката Ильи Перегудова в 2021 году. Бизнесмен свою вину не признает. Ранее Сулейманов уже был осужден за мошенничество и отмывание денег и провел в заключении более десяти лет.

Рифат Шайхутдинов имеет звание почетного работника транспорта России. Уголовное дело о преднамеренном банкротстве ГУП ГАВС ГА и присвоении госимущества в особо крупном размере в отношении него возбуждалось еще в 2004 году. В 2007 году Госдума отказалась лишить его депутатской неприкосновенности, а в 2011 году дело закрыли в связи с истечением сроков давности.

Шайхутдинов был депутатом от ЛДПР в 2003—2011 годах, затем возглавлял исполком партии «Правое дело», а позже стал председателем партии «Гражданская платформа». В Госдуму седьмого созыва он избрался от «Гражданской платформы», после чего вошел во фракцию ЛДПР.

Во фракции ЛДПР заявили, что Шайхутдинов не принимал участия в работе фракции, не был вовлечен в ее деятельность и не участвовал в принятии фракционных решений.

Какое имущество отошло государству

По данным Генпрокуратуры, компании, входящие в группу «Сирена-Трэвел», используя имущество бывшего государственного предприятия и доходы от его эксплуатации, стали разработчиками и операторами систем обслуживания пассажиров, глобальных систем распределения, а также иных билетных и биллинговых решений. Они оформили права на программные продукты, включая Leonardo, Mixvel, Transhost и Websky. Эти системы используются для нужд более 80 процентов рынка авиапассажирских услуг. Стоимость активов группы компаний превышает 35 миллиардов рублей, а валовая прибыль составляет 8,5 миллиарда рублей.

В доход государства также обращено взыскание на имущество ответчиков, которое, по версии надзора, было нажито коррупционным путем. В числе изъятых активов:

— Отельный комплекс Novotel в Санкт-Петербурге на улице Маяковского площадью более 14 тысяч квадратных метров. Гостиница на 233 номера принадлежала компаниям «Вест бридж отель», которыми, в свою очередь, владели швейцарская HDH-Hotel Development Holding SA и зарегистрированная в ОАЭ «Пика Инвестментс Лимитед».

— сеть апарт-отелей «Вало» в Санкт-Петербурге, включающая 35 нежилых помещений общей площадью около 6,2 тысячи квадратных метров, 257 машино-мест и земельный участок площадью 2,3 гектара;

— шесть коммерческих предприятий в сфере туристического бронирования;

— шесть коттеджей в Москве, Московской и Ленинградской областях;

— 11 квартир в Москве и Санкт-Петербурге;

— 10 земельных участков в Ленинградской, Московской и Тверской областях;

— 12 машино-мест в столичном регионе.

Решение суда подлежит немедленному исполнению по ходатайству представителя прокуратуры. Такая мера направлена на обеспечение бесперебойной работы систем продажи билетов и защиту персональных данных граждан от возможной утечки.