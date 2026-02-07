Генпрокуратура России потребовала передать государству активы частных владельцев компании «Сирена-Трэвел», являющейся разработчиком крупнейшей российской системы бронирования авиабилетов Leonardo и аэропортовой системы регистрации пассажиров и багажа Astra. Иск был подан в Никулинский районный суд Москвы 4 февраля.

Первое предварительное заседание назначено на 18 февраля.

В числе нескольких десятков ответчиков по делу указаны: гендиректор «Сирена-Трэвел» Михаил Баскаков, его сын Иннокентий Баскаков, миллиардер Ибрагим Сулейманов, который был арестован в октябре 2025 года по обвинению в организации двух убийств — председателя профсоюза «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в 1999 году и бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля в 2004 году.

Также в списке оказались Расул Сулейманов, Константин Киви, Артур Суринов, Валерий Нестеров, Алексей Шелухин и другие частные лица, имеющие доли в компании напрямую или через коммерческие структуры. Три источника РБК в Генпрокуратуре подтвердили, что речь в иске идет о передаче «Сирена-Трэвел» в доход государства.

Один из ответчиков Алексей Шелухин подтвердил Радио РБК, что получил повестку в суд, при этом уточнив, что не понимает, какое отношение имеет к компании, не знаком с делом и исковым заявлением, а также не знает, какие требования предъявлены лично к нему.

«Отношений с “Сирена-Трэвел” я не имею никаких, за исключением того, что “Сирена-Трэвел” — акционер моей компании, в которой я тоже являюсь акционером», — заявил он.

Шелухин добавил, что акционеры уведомили его о блокировке банковских счетов. При этом собеседник РБК выразил надежду, что до 18 февраля ознакомится с исковым заявлением и узнает причину, по которой оказался среди ответчиков.

Еще один собеседник РБК из числа ответчиков утверждает, что недвижимость указанных в иске лиц уже находится под арестом, а тем, кто находится в России, запрещен выезд из страны, что является обычными обеспечительными мерами по антикоррупционным искам Генпрокуратуры.

В числе ответчиков также указано АО «Авиаконсорциум», которому по состоянию на октябрь 2022 года принадлежали 25% в ООО «Автовал», владевшем в то же время 20-процентной долей «Сирена-Трэвел», и два иностранных юрлица — швейцарская HDH-Hotel Development Holding SA и зарегистрированная в ОАЭ «Пика Инвестментс Лимитед», которые владеют «Вест бридж отель», на балансе которой находится гостиничный комплекс Novotel на улице Маяковского в Санкт-Петербурге площадью 14,1 тысячи квадратных метров на 233 номера.

Система Leonardo была создана для замены иностранных сервисов бронирования, таких как американские Sabre и Navitaire, а также испанская Amadeus, и названа в честь Леонардо да Винчи, который составил первый свод знаний о летательных аппаратах — «Кодекс о полете птиц».

По данным Ассоциации туроператоров России, на конец января 2026 года системой пользуются более 60 авиакомпаний, включая зарубежные белорусскую «Белавиа» и венесуэльскую Conviasa, а в России через нее проходит от 80 до 90% бронирований авиабилетов. По информации РБК, источник, знакомый со схемой управления системы бронирования, объяснил, что российские перевозчики, как правило, заключают контракты на оказание услуг с головной «Сирена-Трэвел», а зарубежные — с рижской фирмой AmberAero SIA, связанной с «Сирена-Трэвел» через немецкую дочернюю структуру Sirena-Travel GmbH.

Выручка «Сирена-Трэвел» в 2024 году составила 6,83 млрд рублей, увеличившись на 16% по сравнению с предыдущим годом, а чистая прибыль возросла на 20%, достигнув 2,9 млрд рублей. В отчетности за 2024 год бенефициарами компании названы Ибрагим и Расул Сулеймановы.

За последние несколько лет в работе системы несколько раз происходили сбои, которые приводили к масштабным проблемам у авиакомпаний, аэропортов и пассажиров. В частности, в сентябре 2023 года Leonardo подвергся масштабной DDoS-атаке, из-за которой у российских авиакомпаний, включая группу «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и Red Wings, возникли перебои с регистрацией пассажиров.

Последний известный крупный инцидент произошел 26 января 2026 года, когда из-за сбоя были временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг на каналах продаж перевозчиков, включая сайты, контакт-центры и агентов. Регистрация пассажиров велась в ручном режиме в аэропортах вылета.

Проблема тогда затронула клиентов «Аэрофлота», Utair, «Ижавиа», «Ямала», белорусской «Белавиа», а также пассажиров, вылетавших из аэропортов Шереметьево, Пулково, Сочи, Красноярска, Астрахани и нескольких других, из-за чего в десяти крупнейших аэропортах страны задержали или отменили более 70 рейсов.

В октябре 2025 года Савеловский районный суд Москвы прекратил за примирением сторон уголовное дело в отношении бывших вице-президентов компании Игоря Ройтмана и Александра Кальчука, которых обвиняли в нарушении правил эксплуатации средств хранения и передачи компьютерной информации в связи с хакерскими атаками на систему Leonardo в 2023 году, в результате которых третьи лица получили доступ к персональным данным пассажиров авиакомпаний, при этом производство по делу было прекращено на стадии предварительного слушания после примирения сторон, а это решение позднее оставил в силе Мосгорсуд.