Российские авиакомпании «Ижавиа», «Ямал», Azur Air, «Аэрофлот» (а также ее дочки «Россия» и «Победа») и другие столкнулись с серьезными ограничениями в работе из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Трэвел).

В понедельник, 26 января, перевозчики объявили о временных проблемах с регистрацией пассажиров и багажа, оформлением, переоформлением и возвратом билетов, а также дополнительными услугами во всех каналах продаж, включая сайты, контакт-центры и агентов.

Как сообщил «Аэрофлот», возможны корректировки в расписании: «На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы».

В «Ижавиа» рассказали, что в связи «со сбоем на стороне глобальной системы бронирования авиабилетов в настоящее время операции по покупке, обмену и возврату билетов временно недоступны на официальном сайте и в кассах».

«Также возможны затруднения при регистрации на рейс. Приносим извинения за неудобства. Работаем с поставщиком услуг над скорейшим возобновлением доступа к системе бронирования», — заявили в пресс-службе компании.

Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников дополнительно предупредил о сбоях в системе регистрации «Астра» и системе продаж «Сирена», что может создать неудобства для пассажиров в аэропортах вылета.

«Наблюдается сбой в работе внешних сервисов: системе регистрации “Астра” и управлении ресурсом мест “Леонардо”. Возможны неудобства для пассажиров в аэропортах вылетов. Система продаж “Сирена” тоже висит. Мы уже занимаемся устранением совместно с поставщиком услуг. Надеюсь, в ближайшее время все заработает», — написал он в своем телеграм-канале.

О сбое также заявила авиакомпания «Ямал». В своем телеграм-канале пресс-служба перевозчика отметила, что сейчас временно недоступны онлайн-регистрация и регистрация багажа, оформление и изменение билетов, а также возврат билетов и дополнительных услуг.

«Специалисты поставщика услуг активно работают над решением проблемы. Приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении.

Кроме того, регистрация пассажиров ограничена в аэропортах Сочи и Краснодара.

UPD: Минтранс и «Росавиация» работают над тем, чтобы минимизировать последствия сбоя в системе бронирования Leonardo и его влияние на расписание полетов, сообщили в пресс-службе «Росавиации». По оценкам Ассоциации туроператоров и Минтранса, суммарно инцидент повлиял на планы около 20 тыс. пассажиров.

Система Leonardo обслуживает такие авиакомпании, как «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии» и Red Wings. Это не первый технический сбой в работе российских авиаперевозчиков — летом 2025 года «Аэрофлот» уже сталкивался с проблемами в IT-системах из-за хакерской атаки, которая привела к отмене нескольких десятков оборотных рейсов из Шереметьево в российские города, а также в Астану, Минск и Ереван. Генпрокуратура тогда открыла уголовное дело по статье «неправомерный доступ к компьютерной информации».