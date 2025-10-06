В Дагестане задержали минимум троих подельников миллиардера Ибрагима Сулейманова, который находится в СИЗО по делу об организации двух заказных убийств и покушения на убийство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника агентства, задержанные связаны с покушением на убийство в 2021 году. Их план не удался, жертва осталась жива. Следствие считает организатором Сулейманова. В СМИ последнего называют «теневым миллиардером».

3 октября Басманный суд Москвы арестовал Сулейманова на два месяца. Адвокат бизнесмена Георгий Абшилава заявлял «Коммерсанту», что его подзащитный «тяжело болен и готов доказать свою непричастность к инкриминируемым преступлениям».

По данным Baza, РЕН ТВ, «Коммерсанта» и «Известий», бизнесмен обвиняется в организации убийства экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля в 2004 году (в него выстрелили несколько раз, киллер скрылся).

«Ъ» также сообщал, что Сулейманов может быть причастен к убийству профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в 1999 году, которому нанесли 12 ножевых ранений.

Один из фигурантов дела Сулейманова — Абакар Дарбишев — скончался от сердечного приступа после задержания в Подмосковье 2 октября. По данным СМИ и телеграм-каналов, Дарбишев был руководителем ОПГ в Дагестане. По данным РЕН ТВ, Дарбишев перед смертью дал показания на Сулейманова. При этом источник «Ъ» уточнял, что Дарбишев этого не делал.

По предварительным данным, он был родственником другого обвиняемого по этому делу — Мухаммеда Дарбишева, который, как и Сулейманов, был арестован на два месяца. Его обвинили в покушении на убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью.

Ранее Сулейманов уже был судим.

В 2007 году бывшего генерального директора Российской футбольной премьер-лиги Татевоса Суринова и его заместителя по ОАО «ФПГ “Российский авиационный консорциум”» (в 1990-х годах контролировавшего значительную долю акций «Внуковских авиалиний») Ибрагима Сулейманова признали виновными в мошенничестве, связанном с покупкой автоматизированной системы управления воздушным движением у французской компании Thomson, и в отмывании денег.

Их приговорили к 10 годам и 6 месяцам и 10 годам и 4 месяцам лишения свободы соответственно. В 2008 году сроки были увеличены до 12 и 11 лет за незаконные сделки с недвижимостью. Спустя несколько лет оба были освобождены по УДО.

Согласно данным на 2024 год, Ибрагим Сулейманов и его сын Расул числились бенефициарами IT-компании «Сирена-трэвел», крупного поставщика IT-решений для авиаотрасли. В их портфеле числится система Leonardo — платформа для бронирования до 80% авиабилетов в России.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Сулейманов также владеет ООО «Универсус», которое занимается консультированием по коммерческой деятельности, и IT-компанией «Миксвел», выручившей в 2024 году 867 млн рублей.

СМИ сообщают, что Ибрагим Сулейманов был женат на дочери одного из основателей ЮКОСа Платона Лебедева.