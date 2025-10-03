Басманный суд Москвы арестовал миллиардера Ибрагима Сулейманова на два месяца, до 2 декабря, сообщила пресс-служба московских судов. Его обвиняют в организации двух убийств, а также покушении на убийство.

Бизнесмен вину не признает, сообщил его адвокат. Защита обжалует арест.

Ранее 3 октября суд арестовал также на два месяца другого фигуранта этого дела — Муххамеда Дарбишева. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Сулейманов, по данным телеграм-каналов и СМИ, был задержан 2 октября. Его подозревают в организации убийства экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля (был расстрелян в 2004 году), а также профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в январе 1999 года (получил 12 ножевых ранений).

Перед этим появилась информация о задержании Абакара Дарбишева, предполагаемого убийцы Таля, которого в СМИ назвали «лидером дагестанской ОПГ». По данным «Коммерсанта», Дарбишев был задержан в Одинцово, где оказал сопротивление при аресте, и скончался по пути в Москву.

РЕН ТВ и «112» сообщали, что мужчина перед смертью указал на Сулейманова как на организатора убийства Таля. Однако источник «Коммерсанта» это опроверг.

Газета отмечает, что следствие также проверяет причастность бизнесмена, называемого в статье «теневым миллиардером», к другим преступлениям, в том числе подготовке убийства адвоката, за которым уже было установлено наблюдение.

Ранее Сулейманов привлекался к ответственности.

В 2007 году экс-гендиректор Российской футбольной премьер-лиги Татевос Суринов и его заместитель по ОАО «ФПГ “Российский авиационный консорциум”» (в конце 1990-х годов контролировала крупную долю во «Внуковских авиалиниях») Ибрагим Сулейманов были признаны виновными в мошенничестве, связанном с закупкой автоматизированной системы управления воздушным движением у французской компании Thomson, а также в отмывании денежных средств. Их приговорили к 10 годам и 6 месяцам и 10 годам и 4 месяцам лишения свободы соответственно.

В 2008 году срок наказания был увеличен до 12 и 11 лет за незаконные операции с недвижимостью. Спустя несколько лет, находясь в колониях строгого режима, оба фигуранта были освобождены условно-досрочно.

На 2024 год Ибрагим Сулейманов и его сын Расул являлись бенефициарами IT-компании «Сирена-трэвел», которая является ведущим поставщиком IT-решений для авиационной отрасли. В портфеле компании числится система Leonardo — платформа, через которую бронируется до 80% всех авиабилетов в России.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Ибрагим Сулейманов также является совладельцем ООО «Универсус», специализирующегося на консультировании по вопросам коммерческой деятельности, и IT-компании «Миксвел», выручка которой в 2024 году составила 867 млн рублей.

По информации СМИ, Ибрагим Сулейманов был зятем одного из основателей ЮКОСа Платона Лебедева.