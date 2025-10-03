В Москве по делу об убийстве бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля был задержан не только бизнесмен Ибрагим Сулейманов, но и предполагаемый киллер. Об этом пишут РЕН ТВ и телеграм-канал «112».

Как рассказал источник РЕН ТВ, 1 октября в Одинцово (Московская область) был задержан 55-летний Абакар Д. Мужчина оказал сопротивление правоохранителям, позже он скончался, уточнил собеседник телеканала.

«Абакара доставили в отдел для дачи показаний, но, по предварительным данным, он скончался от остановки сердца. <…> По предварительным данным, перед смертью он успел дать показания на миллиардера Ибрагима Сулейманова, которого назвал заказчиком преступления», — уточняет РЕН ТВ.

«112» пишет, что речь идет об Абакаре Дарбишеве, одном из «руководителей дагестанской ОПГ». Телеграм-канал также пишет, что подозреваемый перед смертью дал показания на Сулейманова.

Сам миллиардер, как ранее сообщали СМИ и телеграм-каналы, был задержан в Москве 2 октября по делу об убийстве Таля в 2004 году.

Последний занимался в том числе банкротством столичных аэропортов. Таля, как пишут Baza и РЕН ТВ, убили в центре Москвы: киллер выстрелил в него несколько раз и скрылся. Экс-глава ФСФО позднее скончался в больнице.

Бывшая супруга предполагаемого убийцы Таля заявила РЕН ТВ, что не в курсе, умер ее экс-супруг или нет.

Она добавила, что Абакар «не занимался никакими убийствами, вел бизнес и растил дочь». Заниматься его делами будет их 19-летняя дочь.

Как ранее писали Mash, Baza и «112», Сулейманов ранее контролировал госсистему бронирования авиабилетов АО «Сирена-Трэвел». По предварительным данным, в 2004 году его арестовывали вместе с деловым партнером Татевосом Суриновым по делу о хищении и легализации авиационного оборудования на 4,5 млн долларов.

Сулейманов получил 10 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, но в 2015-м вышел по УДО, уточнял Mash.