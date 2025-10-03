В Москве 2 октября был задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов по делу об убийстве, совершенном в 2004 году. Об этом сообщают ТАСС, Baza, «112» и Mash.

По данным Baza, следствие намерено просить отправить его в СИЗО. Бизнесмен, как пишет телеграм-канал, прежде был судим за мошенничество и отмывание денег.

«Ранее он контролировал госсистему бронирования авиабилетов АО “Сирена-Трэвел” и имел влияние в ключевых отраслях — транспорт, авиация и информационные технологии», — говорится в посте.

UPD: Позднее Baza опубликовала детали дела против бизнесмена. По данным телеграм-канала, Сулейманова проверяют на причастность к убийству экс-главы Федеральной службы финансового оздоровления в 2004 году Георгия Таля, который «занимался банкротством аэропортов столицы и представлял интересы ведущих российских бизнесменов при банкротстве предприятий». «Киллер подстерег Таля в центре Москвы утром, когда бывший глава ФСФР выходил из дома на Басманной улице. Он выстрелил в жертву 4 раза и скрылся — Таля оперативно госпитализировали, но спасти не смогли», — отмечает Baza.

«112» уточняет, что Сулейманов в 2024 году был бенефициаром «Сирена-Трэвел» вместе со своим братом Расулом. В другом посте телеграм-канал называет предпринимателя «теневым миллиардером», указывая, что того задерживали в 2004 году, ранее он был судим по статье «Мошенничество» и «Легализация денежных средств».

Mash пишет, что задержанный предприниматель — зять предпринимателя Платона Лебедева, одного из фигурантов по делу ЮКОСа.

«В октябре 2004-го Генеральная прокуратура РФ арестовывала Ибрагима вместе с его многолетним деловым партнером Татевосом Суриновым. Их обвиняли в хищении и легализации авиационного оборудования на $4,5 млн. Сулейманов получил 10 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, но в 2015-м вышел по УДО», — отмечает телеграм-канал.