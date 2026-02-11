Никулинский районный суд Москвы принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры России, связанному с группой компаний «Сирена-трэвел». Под арест попала недвижимость депутата Госдумы от ЛДПР Рифата Шайхутдинова, которого надзорное ведомство считает бенефициарным владельцем этого актива. Ограничения также коснулись имущества его родственников и еще около сорока ответчиков. Кроме того, всем фигурантам дела временно запрещен выезд за границу, пишет «Коммерсант».

Соответствующее решение вынесено еще до начала предварительных слушаний, которые назначены на 18 февраля. Под арест попали акции и доли компаний, входящих в структуру «Сирены-трэвел». Эта группа является оператором крупнейшей в России системы бронирования авиабилетов «Леонардо».

По версии Генпрокуратуры, Рифат Шайхутдинов создал этот бизнес, который сейчас оценивается в 35 миллиардов рублей и приносит около 8,5 миллиарда валовой прибыли ежегодно, с использованием государственного имущества.

В конце 1990-х — начале 2000-х годов он руководил ГУП «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации». Как утверждает надзор, депутат без согласия федерального собственника заключил несколько сделок, в результате которых функции и имущество предприятия отошли подконтрольным ему и его партнерам коммерческим структурам. Предпринимательской деятельностью, по данным прокуратуры, Шайхутдинов продолжал заниматься и после избрания в Госдуму.

Полученные от «Сирены» доходы, как считает следствие, были легализованы. В частности, средства вложили в гостиничный комплекс «Новотель» на улице Маяковского в Санкт-Петербурге (площадью 14 тысяч квадратных метров) и сеть из шести отелей Valo в том же городе. Общая площадь номерного фонда Valo составляет 185,5 тысячи квадратных метров — это около 3,5 тысячи номеров. Эти гостиницы, по информации источников «Коммерсанта», также попали под обеспечительные меры.

В компании «Вало Сервис» заявили, что не имеют отношения ни к Шайхутдинову, ни к «Сирене-трэвел». Представители организации предположили, что упоминание в иске могло возникнуть из-за того, что их топ-менеджер Константин Сторожев участвовал в запуске проекта «Новотель». В компании также отметили, что «Вало Сервис» не владеет недвижимостью, а лишь управляет ею.

Собственниками апартаментов и других помещений в гостиничных комплексах выступают более 2,5 тысячи частных и юридических лиц. Деятельность общества сводится к управлению этой недвижимостью и распределению дохода между владельцами.

Позиция Генпрокуратуры по этому вопросу иная. В иске указано, что ответчик намеренно оформлял незаконно приобретенный бизнес на подставных лиц и компании, чтобы избежать ответственности.

В случае удовлетворения иска у Рифата Шайхутдинова могут конфисковать квартиру в Петергофе площадью 433 квадратных метра. У его супруги — два дома в Новой Москве (859 и 216,9 квадратных метра), а также земельные участки, нежилые постройки и машино-места.

Потери грозят и семье Ибрагима Сулейманова — ближайшего партнера депутата, который сейчас находится под стражей по обвинению в убийстве. У его супруги могут изъять особняк в поселке Горки-2 (1,6 тысячи квадратных метров), два таунхауса в Москве общей площадью более 800 квадратных метров и дом в Жуковке площадью 600 квадратных метров, оформленный на их дочь.