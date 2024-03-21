Суд в Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) прекратил производство по иску матери умершего оппозиционера Алексея Навального Людмилы Навальной о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее сыну. Об этом сообщил соратник Навального Иван Жданов*.

Мать политика подавала иск к исправительной колонии №3 в поселке Харп на и управлению ФСИН по ЯНАО. В ответе суда, фрагмент которого опубликовал Жданов*, говорится, что иск не указывает, «какие ее [Навальной] права, свободы и законные интересы нарушены административными ответчиками».

По словам Жданова*, суд также заявил, что истцом по такому иску может быть только сам Алексей Навальный. Соратник оппозиционера напомнил, что Навальный подавал иски о неоказании медицинской помощи к колониям, но получал отказ.

В начале марта Салехардский городской суд оставил без удовлетворения жалобу матери Навального на «незаконные действия» в связи с «бездействием Следственного комитета по выдаче тела» ее сына.

Людмила Навальная также требовала возбудить на ямальских следователей уголовное дело о надругательстве над телом умершего (ст. 244 УК) в связи с отказом выдавать родственникам тело политика после его смерти. Этот иск пока не рассматривался в суде.

Смерть Навального в колонии

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому округу сообщило о внезапной смерти Алексея Навального после прогулки в колонии. По данным ведомства, политику стало плохо, он «практически сразу» потерял сознание и умер. Попытки реанимировать его ничего не дали, заявили в УФСИН.

Соратники Навального обвинили следователей в отказе выдавать тело политика родным и в требовании провести его похороны тайно. Мать Навального и его вдова Юлия записали видеообращения к президенту России Владимиру Путину с требованием передать тело семье. В Кремле заявили, что это не вопрос администрации президента.

24 февраля тело Навального выдали его матери. 1 марта политика похоронили на Борисовском кладбище в Москве после отпевания в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино.

Соратники Навального рассказывали, что незадолго до его смерти якобы было достигнуто соглашение о его гуманитарном обмене на предполагаемого сотрудника ФСБ Вадима Красикова, осужденного на пожизненный срок в Германии по делу об убийстве.

Президент России Владимир Путин после проведения выборов заявил, что за несколько дней до смерти Навального получил предложение обменять его и согласился на это при условии, что оппозиционер не вернется в Россию. Путин назвал смерть Навального «печальным событием», впервые за много лет назвав политика по имени. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин не подтверждал факт переговоров об обмене Навального, а говорил о выдвинутой идее.

* признан Минюстом России иноагентом