Салехардский городской суд оставил без удовлетворения жалобу Людмилы Навальной, матери Алексея Навального, сообщили ТАСС в суде.

Жалоба от матери политика на незаконные действия поступила в суд 21 февраля.

«Жалобу оставили без удовлетворения», — сказали агентству в суде.

16 февраля региональное УФСИН сообщило о внезапной смерти Алексея Навального. В ведомстве пояснили, политику стало плохо после прогулки, он «практически сразу» потерял сознание и умер. Попытки реанимировать его оказались безуспешными, заявили в УФСИН.

На следующий день в поселок Харп, где расположена колония №3, в которой содержался Навальный, приехали его мать и адвокат. Как говорили соратники политика, им сообщили, что тело Навального находится в морге Салехарда, но в самом учреждении заявили, что тела у них нет.

По данным «Медиазоны»*, которая ссылалась на записи с камер видеонаблюдения, тело Навального могли перевезти в Салехард из города Лабытнанги в ночь на 17 февраля.

В Следственном комитете адвокату Навального заявили, что родственникам не выдадут тело до завершения проверки. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш* сообщила, что следователи заявили адвокатам Навального, что его тело не выдадут в связи с проведением двухнедельной «химической экспертизы».

20 февраля мать политика обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием выдать ей тело сына. В письменном обращении Навальной сказано, что следственное управление СК по Ямало-Ненецкому автономному округу отказывает ей в разрешении на выдачу тела и не предоставляет информацию о его местонахождении.

Позже председатель ОНК Ямало-Ненецкого автономного округа Данила Гонтарь заявил, что комиссия не выявила «существенных» нарушений в ходе плановой проверки исправительной колонии №3, где умер оппозиционер, а также ИК-18 в поселке Харп.

1 марта в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в московском районе Марьино прошло отпевание Навального. Похороны политика состоялись в тот же день на Борисовском кладбище в Братееве. На кладбище сыграли музыку из финальной сцены фильма «Терминатор-2». Как отметили соратники Навального, оппозиционер считал этот фильм «лучшим фильмом на земле».

* признаны Минюстом России иноагентами