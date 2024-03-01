Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Ямало-Ненецкого автономного округа не выявила «существенных» нарушений в ходе плановой проверки исправительной колонии №3, где 16 февраля умер оппозиционер Алексей Навальный, а также ИК-18 в поселке Харп. Об этом сообщил «Интерфаксу» председатель комиссии Данила Гонтарь.

«Результаты — особо ничем не отличающиеся от предыдущих. Проверили условия, дали рекомендации. Существенных нарушений не было», — сказал он.

Гонтарь отметил, что комиссия посетила отряды, ШИЗО и другие помещения, в том числе производственные, а также магазин. По итогам визита в ИК их сотрудникам были даны рекомендации в части материально-технического обеспечения, но не критичные, говорится в материале «Интерфакса».

Председатель ОНК Ямала отметил, что в колониях Харпа «хорошее питание», а в магазинах, расположенных на их территориях, «широкий ассортимент продуктов», при этом цены на них «даже чуть ниже, чем в самом поселке».

В беседе с ТАСС Гонтарь также рассказал, что в ходе поездки члены комиссии проверили условия оказания медицинской помощи в колониях, наличие базового набора лекарств, условия их хранения и сроки годности.

По словам главы ямальской ОНК, аптечка экстренной помощи соответствует установленным правилам, в ИК-3 в конце 2023 года установлено стоматологическое оборудование и цифровой аппарат флюорографии, а также имеется своя химическая лаборатория.

Гонтарь отметил, что во время проверки у членов комиссии состоялось «очень много бесед с людьми», жалоб не было.

На вопрос, обсуждалась ли тема смерти Навального при проверке ИК-3, Гонтарь ответил: «Нет, эта тема не поднималась».

Как пишет «Интерфакс», ямальская ОНК планировала проверить колонии в январе, но по некоторым неназванным причинам проверки перенесли и провели сейчас. В разговоре с ТАСС Гонтарь отметил, что поездка в ИК состоялась не в связи со смертью Навального.

Смерть Навального

С конца декабря 2023 года Алексей Навальный находился в исправительной колонии особого режима №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Согласно официальному уведомлению, выданному матери Навального в колонии, политик умер 16 февраля. В медицинском заключении говорится, что смерть наступила от естественных причин. Тело оппозиционера передали его матери 24 февраля, на девятый день после появления сообщения о смерти. До этого Людмила Навальная рассказала, что ей «начали угрожать».

Соратники и члены семьи Навального считают его смерть в колонии «убийством» и возлагают вину на российское руководство. Вдова оппозиционера Юлия Навальная заявила, что считает президента России Владимира Путина причастным к смерти мужа. Обвинения Навальной в адрес главы государства в Кремле сочли «голословными» и «хамскими».

Представители команды оппозиционера утверждали, что предприняли нескольких попыток согласовать аренду зала для публичного прощания с ним, но не смогли этого сделать. По словам соратников Навального, следователи настаивали на том, чтобы похороны оппозиционера прошли «тихо» и «в тайном режиме».

В пятницу, 1 марта, в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в московском районе Марьино прошло отпевание политика. Похороны Навального состоялись в тот же день на Борисовском кладбище в Братееве. На кладбище сыграли музыку из финальной сцены фильма «Терминатор-2». Как отметили соратники Навального, оппозиционер считал этот фильм «лучшим фильмом на земле».