Головинский суд Москвы заочно приговорил журналистку «Дождя»* Екатерину Котрикадзе** к 8 годам лишения свободы за военные фейки, сообщает ТАСС.

«Назначить Котрикадзе** наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с запретом заниматься администрированием сайтов на 4 года. Указанное наказание считать заочным», — зачитала решение судья.

Прокуратура до этого просила назначить журналистке 9 лет колонии заочно.

Екатерину Котрикадзе** признали виновной п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Поводом для ее уголовного преследования стали посты в соцсетях, которые были посвящены событиям в Буче и Одессе.

На российском телевидении Котрикадзе** работала с 2003 года. В сентябре 2020 года она заняла должность руководителя информационной службы и ведущей телеканала «Дождь»*. В конце октября 2022 года Минюст России внес журналистку в список иноагентов.

В июле 2025 года в ГСУ СК России по Москве сообщили, что в отношении Котрикадзе** и еще двух журналистов «Дождя»* — Валерии Ратниковой** и Тихона Дзядко** — возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Генпрокуратура в 2023 году признала нежелательной деятельность в России структур телеканала «Дождь»*, таких как SIA TV Rain*, Латвия и TVR Studios B.V.*, Нидерланды. По данным ведомства, организации были созданы после принятия Генпрокуратурой и Роскомнадзором мер по ограничению доступа к сайту, телеканалу и страницам в социальных сетях в отношении российского ООО «Телеканал Дождь»* за нарушения законов о СМИ и об информации.

*признан в России иностранным агентом и нежелательной организацией

**внесены Минюстом России в реестр иноагентов