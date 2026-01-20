Хамовнический районный суд Москвы запретил предпринимательнице из Белгородской области Кристине Соболевской продавать карнавальные и тканевые маски с изображением лица актера Сергея Безрукова, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Девушка размещала товар на российских маркетплейсах Wildberries и Ozon.

Суд обязал ее удалить из объявлений о продаже персональные данные Безрукова, включая имя, фамилию и изображение. Также она должна выплатить актеру компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей и судебные расходы.

Безруков обратился в суд с иском против Соболевской в ноябре 2025 года. Ключевым стало то, что предпринимательница использовала персональные данные актера без какого-либо согласия с его стороны. На фоне этого истец потребовал запретить дальнейшее распространение такой информации в интернете, а также взыскать с ответчицы 500 тыс. рублей.

В разговоре с РИА Новости Соболевская утверждала, что масок с изображением Сергея Безрукова не продает, а занимается производством детских игрушек. Кроме того, она отмечала, что не получала никаких досудебных претензий от актера.

«Вообще не знаю, о чем речь и почему ко мне… Мы сталкивались с аналогичными мошенниками. Дело в том, что китайцы копируют все, что только можно и нельзя. Начиная от самих производителей и поставщиков. Вот когда видите, например, на маркетах, что светится какой-то продавец, либо товар какой-то, и они копируют все целиком, подставляя что-то свое. А потом, когда дело доходит до суда, там вообще никого не найти», — говорила она.

Редакция RTVI убедилась, что в ассортименте магазина, зарегистрированного как ИП Соболевская К.О. в Белгородской области, были выставлены товары с изображением не только Сергея Безрукова, но и Николая Баскова, Ольги Бузовой, Леонида Агутина, Филиппа Киркорова, Тимати и других российских знаменитостей.

В декабре Соболевская попросила суд снизить сумму компенсации, которую потребовал выплатить Безруков, или заменить ее на выплату роялти от продажи масок с изображением лица артиста.