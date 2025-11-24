Актер Сергей Безруков обратился в суд с иском против предпринимательницы, торгующей масками с его изображением. Иск был принят Хамовническим районным судом Москвы 24 ноября, однако конкретная дата слушания по делу пока не назначена.

Поводом для судебного разбирательства послужила деятельность индивидуальной предпринимательницы Кристины Соболевской. Как следует из текста иска, предпринимательница организовала через российские маркетплейсы Wildberries и Ozon продажу карнавальных и тканевых масок, использующих портрет артиста. В названии товара указано имя и фамилия актера: «Карнавальные маски на лицо Сергей Безруков».

Ключевым основанием для иска стало то, что ответчик осуществляет коммерческое использование персональных данных Безрукова — его имени, фамилии и изображения — без получения какого-либо согласия с его стороны.

В связи с этим актер просит суд наложить запрет на дальнейшее распространение его персональных данных в интернете, а также взыскать с Соболевской компенсацию за причиненный моральный вред. Размер заявляемой компенсации в суде не уточняется.

При этом редакция RTVI обнаружила, что в ассортименте маркетплейсов представлены маски с изображениями других российских знаменитостей, включая Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Валерия Меладзе, Леонида Агутина и Тимати. Однако ни один из этих артистов не последовал примеру Безрукова и не обратился в суд с аналогичными требованиями.