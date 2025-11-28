Сергей Безруков дважды за неделю попал в новости — сначала из-за скандала в Узбекистане, потом из-за иска к продавцу карнавальных масок с его лицом. Журналист Дмитрий Самойлов рассказывает RTVI, как главная роль в жизни актёра стала для него клеймом и почему народный артист решил запретить торговлю собственным образом.

Культура отмены добралась до наших отношений с Узбекистаном — там хотели отменить народного артиста России Сергея Безрукова. Кажется, обошлось, но повод был серьезный.

Безруков в интервью рассказывал историю о том, как ему в Ташкенте подарили цветы, а он решил ночью возложить их на могилу Татьяны Есениной. Это дочь поэта, которая оказалась в Узбекистане во время Великой Отечественной войны, да так и осталась там на полвека до своей смерти. Безруков рассказал, как на кладбище местные работники помогали ему найти дорогу к могиле Есениной и при этом плохо говорили по-русски. Сергей Витальевич смешно изображал, как они лепетали: «Белый, Белый!» Точнее, смешным это казалось Безрукову, а граждане Узбекистана возмутились в социальных сетях и средствах массовой информации. Цитирую (с сохранением орфографии):

«После этого Безрукову хватило ума ,в благодарность,ядовито передразнить узбеков за не знания их русского языка ,у себя(!) в Узбекистане.А теперь это глупейшие самонадеянное ,,извинение»,с утверждение ,что его любят в Узбекистане».

Впрочем, вроде бы скандал удалось купировать — актеру простили его природную тягу к лицедейству. Но параллельно с этим он решил пресечь эту тягу в других. Сергей Безруков подал в суд на ИП, который продает маски с изображением его — Безрукова — лица. Есть такие капроновые колпаки, на которых печатается любое изображение, чаще всего лицо знаменитости. Стоит недорого, а на вечере друзей доставляет немало веселья. У меня есть такая маска Леонида Якубовича и Райана Гослинга. Видимо, теперь эти милые развлечения по прецеденту имени Безрукова станут вне закона. Ладно, переживем.

Ситуации добавляет пикантность биографическая справка актера, согласно которой взлет его карьеры произошел во многом благодаря телепрограмме «Куклы», где он озвучивал половину всех персонажей. Сам наигрался с масками и решил другим запретить. С другой стороны, конечно, речь, конечно, идет о коммерческом использовании узнаваемого образа, и у этого образа есть владелец. Могли бы хоть разрешения спросить, не говоря о том, чтоб поделиться.

Так или иначе, попасть в новости за пределами раздела «Культура» дважды за неделю — даже для народного артиста своего рода достижение. И повод для нас вспомнить, чем, собственно, Сергей Безруков знаменит. А знаменит он вне всяких сомнений — сыграл трёх поэтов, любимых народом больше других: Пушкина, Есенина и Высоцкого.

Видимо это косвенным образом свидетельствует о литературоцентричности нашей страны. Невозможно же себе представить, чтобы голливудский актер стал суперзвездой, сыграв Эдгара Алана По, Роберта Фроста и Боба Дилана. Да и кто бы там стал смотреть фильмы о них? Нишевые авторские дела.

В коллективное сознание всех людей, у которых дома есть телевизор, имя Безрукова навсегда вписала роль Саши Белого в сериале «Бригада». И это, прямо скажем, не совсем удача. Сериал о бандитах 90-х годов, снятый в соответствии с техническими и финансовыми возможностями 2002 года довольно топорно, да еще и продвигающий такие дворовые пацанские ценности — это почти клеймо на актерской карьере. Да, это залог короткой славы, некоторого благосостояния и женского внимания, но это не путь в зал великих актеров.

Иннокентий Смоктуновский, конечно, тоже играл в довольно странном кино («“Дина” или “Хочу в Америку”»), но это было уже на закате и карьеры, и жизни. А тут откровенно неудачная роль явно хорошего артиста стала его визитной карточкой, если не сказать этикеткой. Потом многие стали видеть Сашу Белого и в других ролях Безрукова.

Впрочем, отчасти это объяснимо — своим покровителем Безруков выбрал Сергея Есенина, которого сыграл и в телесериале, и в кино, и в нескольких спектаклях. Последний называется «Хулиган. Исповедь». То есть околокриминальный флёр тут неизбежен — златокудрый певец посконной России был выразителем той воли, которая у нас понимается как отсутствие закона или, если угодно, персональная этика гения.

Как говорил сам актер в своих интервью, он всегда мечтал быть рок-музыкантом, и у него есть свой музыкальный проект, который называется «Крестный папа» (то есть почти «отец»). Это заметно — энергетика Безрукова настолько интенсивна, что его больно видеть в кадре дольше двадцати секунд, дальше нужна монтажная склейка. Такая особенность — и преимущество, и недостаток. Нужно сдерживать природные данные, а это работа режиссера, которая удается не всем.

Телесериал «Есенин» плавил телевизоры по всей стране — слишком много Саши Белого в декорациях начала прошлого века. Но, с другой стороны, и манифестация того заряда стадионного рока, который Безруков несет внутри своей мечты о карьере рок-звезды.

Обычная сцена и обычный кадр были для него тесноваты. Это, впрочем, прошло с возрастом. Причем прошло не от того, что дар потух, а потому что артист научился более тонко с ним работать, да и режиссеры к нему привыкли. Вспомните фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». Там на Безрукове многослойная маска — совместная работа гримеров и CG-художников. Маска приглушает темперамент как хороший плотный абажур киловатную лампу, при этом зритель всё равно постоянно помнит, что имеет дело с Сергеем Безруковым, но уже серьезным, уже не кричащем на разрыв аорты Сашей Белым.

В 24 года Безруков получил Государственную премию, в 35 стал Народным артистом — то есть вся возможная слава пришла к нему очень рано. Но дальше ведь он стал художественным руководителем Московского Губернского театра, где ставит спектакли и сам играет в них. В кино он сыграл, кроме уже упомянутых ролей, Чехова, Сирано де Бержерака, Иисуса Христа и даже адвоката Плевако. В фильме этого сезона “Август” — тихого рассудительного капитана НКВД.

Теперь Сергей Безруков судится с ИП Соболева К.О. потому что ему не нравится товар «Карнавальные маски на лицо СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ». Казалось бы, вот наглядное материальное выражение всенародной любви к артисту, а ему не нравится. Конечно, это отчасти вопрос денег — актер привык к мысли, что продавать свое лицо может только он сам. Но и продажа чужих лиц для него вроде бы естественна. Актерство — это и есть торговля масками. Видимо, Сергей Витальевич вполне обоснованно и ожидаемо полагает, что право это может принадлежать только избранным. По крайней мере, Народным.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции