Президент Беларуси Александр Лукашенко, баллотирующийся на новый срок, провел пресс-конференцию, которая продлилась более четырех часов. Глава государства ответил на вопросы о перспективах завершения конфликта России и Украины и идее отправки миротворцев, об отношении к Дональду Трампу и скандальному жесту Илона Маска на его инаугурации, а также о том, кто может возглавить республику в будущем. Главные заявления Лукашенко — в материале RTVI.

О нежелании идти на выборы

По словам Лукашенко, он не хотел идти на очередные президентские выборы, который проводятся в Беларуси 26 января.

«Мы все понимаем, что я не вечный. На злобу могу сказать — я не хотел идти на эти выборы. И несколько месяцев назад, на последнем Совете безопасности среди людей, которые решали, я об этом сказал: ”Ребят, ну сколько можно, 30 лет, ну чисто внешне неприлично, я себя не в своей тарелке чувствую. Как будто никого нет„», — рассказал он.

Лукашенко отметил, что против его «неучастия» выступила спикер белорусского Совета Республики Наталья Кочанова.

«Она первая поднялась. Я ее никогда не видел такой. [Кочанова заявила]: ”Как так, вы что, бросаете все?! Вы уходите?! Мы не готовы сегодня видеть другого кандидата„», — рассказал президент.

О реакции Запада на выборы в Беларуси

«Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы — это дело вкуса. Поверьте, клянусь, мне это абсолютно фиолетово, признаете вы наши выборы или нет. <…> Признаете — мы отреагируем, поблагодарим. Не признаете — ну так вы уже не признали» — сказал Лукашенко.

Заявления Евросоюза о выборах в Беларуси глава государства назвал пресмыканием перед «старшими братьями» в Вашингтоне. По его словам, резолюция Европарламента о непризнании выборов в республике принята с подачи выехавшей из страны оппозиции, ее цена — ноль, выборы проводятся для народа. «Цена этого заявления — ноль», — подчеркнул Лукашенко.

О перспективе завершения конфликта России и Украины

Лукашенко рассчитывает, что в 2025 году наступит развязка российско-украинского конфликта.

«В этом году развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится война и прочее. Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году», — сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко рассказал о своем видении компромисса для наступления мира на Украине.

«Компромисс может быть такой. [президент России] Владимир Владимирович [Путин] недавно сказал: уходите за пределы границ областей — Донбасс, Луганская область, потом Херсон, Запорожская область. Туда — до границ. Все — останавливаемся. Но, наверное, не совсем… Тоже отходить [украинская сторона] на границы не будет. Тогда вы не требуйте, чтобы мы вам вернули территории и Азовское море, которые когда-то были украинскими», — порассуждал глава республики.

Отдельно Лукашенко затронул тему Крыма, который, по его словам, Россия «никогда не вернет».

«Придет новое поколение — одно, второе, третье — и по Крыму решится вопрос, и по Донбассу по этому. Еще неизвестно, может, и границ между государствами не будет. Но надо сегодня исходить из реалий, из того, что можно сделать. А не говорить: ”Вот, сейчас Крым вернем..!„ <…> Даже Запад им говорит: ”Ребята, это вопрос отрезанный, решенный„. Что, сегодня россияне уйдут с тех территорий, которые подконтрольны российской армии? Я не представляю, что должно случиться, чтобы они ушли оттуда, где они сейчас находятся. Поэтому, возможно, уже и этот вопрос решенный», — признал белорусский президент.

В продолжение темы Лукашенко выразил надежду на «алогичную» тактику президента США Дональда Трампа, которая, по его мнению, позволит достичь мира на Украине. «Но у меня 50/50. Думаю, американцы будут делать так, чтобы нам и России было не очень хорошо», — добавил он.

О переговорах по Украине

Лукашенко в очередной раз заявил, что Беларусь должна быть за столом переговоров по урегулированию конфликта России и Украины. Это продиктовано национальными интересами и желанием обеспечить безопасность в регионе, отметил белорусский лидер.

«Я исходил из того, что это же [президент Украины] Володя Зеленский постоянно пропагандирует гарантии, спокойствие, безопасность в этом регионе. И если ты хочешь этих гарантий и спокойствия, то надо, чтобы были учтены интересы всех, насколько это возможно. И к этому должны быть привлечены все участники этого процесса, кто живет здесь, в том числе и белорусские. Литовцы, латыши, да и поляки, они все туда рвутся, и Зеленский это приветствует, и Запад. Почему? Это наше пространство, без нас не может быть полной безопасности», — пояснил Лукашенко.

Если белорусская сторона не будет представлена на переговорах, Путин поддержит Минска, «тем более она абсолютно необременительна ни для России, ни для Украины, ни для Запада», убежден он.

О миротворцах на Украине

Лукашенко уверен, что белорусские миротворцы были бы лучшим вариантом в Украине.

«Это не значит, что я пошлю в качестве миротворцев свою армию туда — 70 тыс. — там их выстрою. Но ради того, чтобы было так, как договорятся — это только белорусская. Других нет. Все остальные будут тянуть или на Запад, или на Восток. Поэтому договориться они могут только о белорусских миротворцах», — пояснил он, добавив, что только белорусы могут обеспечить нормальные взаимоотношения «между средним и старшим братом».

В то же время Киев и Запад, по мнению Лукашенко, не согласятся на такую конфигурацию, что в свою очередь не устроит Москву.

«Им надо пропихнуть своих. Но это не очень будет устраивать российскую сторону. Если будет принято решение о введении миротворческого контингента, это будет очень серьезный спор. Кто послабее окажется, тот и согласится на эти варианты», — считает президент Беларуси, допуская, что Путин не будет «в восторге» от предложений по вопросу размещения западных миротворческих сил.

Что касается белорусско-украинской границы, то Лукашенко заявил, что его страна готова к любому развитию событий.

«Они могут присылать со своей стороны хоть чернокожих, хоть желторотых, кого хотят. Мне все равно, кого они там поставят по ту сторону границы. Шаг влево, шаг вправо за пределы государственной границы — вы знаете нашу реакцию», — подчеркнул глава государства.

О Трампе

Лукашенко заявил, что пока не совсем понимает, что изменится в «нашем регионе» после прихода к власти Трампа.

«Мы по-турецки к этому относимся, спокойно. Мы не ждем от Америки каких-то подачек, но мы хотим с ними сотрудничать», — добавил белорусский президент.

Он назвал Трампа «очень классным» артистом, актером, шоуменом и бизнесменом. «Он умеет это делать. У него характер такой, что он не стесняется это делать», — признал он.

По словам Лукашенко, до победы на выборах Трампа «гнобили с утра до вечера», а с его приходом в Белый дом у Европы начались проблемы.

«Как только Трамп выиграл выборы, вы [в Европе] поползли через Атлантический океан. Кто ползком, кто по дну, кто поверху. Некоторые не знают, как подползти сегодня к этому Трампу. Тяжелая у вас судьба, у Европы. Ждите. Вам надо обеспокоиться этим. Он вам сказал прямо, и молодец, я его в этом поддерживаю. Хоть не во всем, но поддерживаю. Он вам сказал: ”Ребята, вы готовы в Украине воевать? Ну так платите не 2%, а 5%„. И вы как ужи, как змеюки крутитесь-вертитесь, не знаете, какой найти выход из этого положения», — заявил президент Беларуси.

«Они [США] вас еще в такую позу поставят, что вы долгие десятилетия или столетия не встанете. Они разрушили вашу экономику, и что? Они пытаются разрушить нашу экономику — России и Беларуси. Мы сопротивляемся, мы работаем. Мы не поползли по дну океана в Вашингтон, мы работаем. А вы?» — задался вопросом Лукашенко.

Об «Орешнике» и «ядерном зонтике» Беларуси

«Орешник» появится в Беларуси «со дня на день», заявил Лукашенко. По его словам, первую установку разместят, как только она будет произведена в России.

«Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, чем в Россию», — сказал Лукашенко.

На вопрос, где будет размещен ракетный комплекс, он ответил: «Туда, ближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим».

«Надо определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести. Поэтому я рассматриваю где-то около вас [России]. Тем более, это же общее оружие. Но я не говорю, что под Смоленском. Я просто сейчас так думаю», — пояснил глава государства.

Говоря о «ядерном зонтике» Беларуси, Лукашенко заявил, что он нужен для того, чтобы «не промокнуть под ядерным ”дождем„». Глава республики отметил, что речь идет об инструменте сдерживания.

О заявлениях Зеленского

Белорусский президент обвинил Зеленского во вранье. Поводом стало заявление последнего о том, что Лукашенко в первые дни военной операции якобы предлагал ему нанести удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу в Гомеле.

«Слушайте, я когда это услышал, мне стало плохо. Для меня это абсолютно было неприемлемо. <…> Клянусь вам, что такого не было. Ну зачем ты это говоришь? Ты плохой шоумен, ты даже не Трамп. Так нельзя говорить. Ты же врешь», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что нанесение удара по НПЗ было бы ему «не в плюс». Кроме того, это означало бы втягивание страны в конфликт. «Я никогда не хотел этой войны, я делал все, чтобы этой войны не было», — заявил президент Беларуси.

Об опоздании делегации Украины на переговоры в 2022 году

Во время переговоров с Россией в 2022 году украинская делегация опоздала на встречу в белорусском городе Гомеле, рассказал Лукашенко. По его словам, Зеленский во время подготовки к переговорам «выкобенивался как мог».

«Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи. И, откровенно скажу, я россиян уже удерживал. Я говорю: ”Ребята, ну не уезжайте„. — ”Да ну, мы поедем. Не хотят — не надо„. — «Ну ведь обвинять будут потом, что мы не захотели переговоры». Они меня послушались», — рассказал белорусский президент.

Делегация от Украины прибыла «только к ночи», заявил Лукашенко. Он отметил, что после этого украинская сторона просила перенести переговоры в Беловежскую пущу, так как в Гомеле «опасно, граница российская недалеко». «Организовал там. Два тура провели. ”В Стамбул поедем„. — ”Хорошо-хорошо, ребята. Поезжайте, куда хотите, — в Казахстан, Стамбул, только не прекращайте переговоры!„» — расказал Лукашенко.

О «фашистском» жесте Илона Маска после инаугурации Трампа

«Чем бы они это ни обосновывали, когда он там зигует открыто, это обнаглели американцы уже и этот Маск», — возмутился Лукашенко.

Он задался вопросом, «почему евреи это спокойно проглотили?»

«Под этим зигованием холокост был осуществлен. Ни один еврей Маска не осудил и Трампу не сказал: ”Чего вы делаете там!„» — продолжил Лукашенко.

«Что ты выходишь на экран и на миллионы людей зигуешь? Кому ты добро приносишь? Ведь мы с американцами против этого воевали. Это уже очумели и одурели <…>. Это безумцы, обнаглевшие и одуревшие от больших денег. Надо осуждать за нацизм не нас и не Советский Союз. А вот он, живой», — подытожил белорусский лидер.

О том, кто может быть следующим президентом Беларуси

«Это не мой младший сын, и не мой старший сын», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о грядущем новом поколении политиков.

Он добавил, что ни один из его сыновей «в страшном сне представить не может», что станет президентом, показав на присутствующего в зале сына Николая.

В то же время Лукашенко сказал, что «будущая пятилетка — это пятилетка молодых людей, и пришло время старшему поколению передать страну».

«Это будет новое поколение. Естественно, наверное, будет и новый президент. Будем потихонечку готовить новое поколение. Вы посмотрите, будущие президенты — это нынешние губернаторы, нынешние министры — члены правительства, руководители палат парламентов, высшие должностные лица. Это люди уже совсем другие», — отметил президент.

«Народу будем предлагать кандидатуры те, которые будут помоложе нас и которые могут удержать тот курс, который сформировали и проводим. Если мы придем к общему мнению, что у нас есть мужики, которые возглавят эту страну и будут в правильном направлении ее вести, поверьте, я в этом кресле не задержусь», — заверил Лукашенко.

При этом белорусский лидер считает, что президент Беларуси — это не женская должность, поскольку «женщина не может быть диктатором». «А мужиков у нас уже появилось немало для того, чтобы возглавить наше руководство. И в сфере культуры у нас крепкие люди есть, не шоумены, а настоящие. И в средствах массовой информации. Посмотрите, совершенно новое поколение пришло», — отметил глава республики.

О диалоге с оппозицией

Журналист Би-би-си Стивен Розенберг спросил, как можно называть проходящие выборы демократичными, когда главные оппоненты Лукашенко находятся или в заключении, или в изгнании. Глава государства ответил, что речь идет о «праве выбора», и заверил, что власти «никого не выгоняли из страны».

«Стив, кто в тюрьме, кто в изгнании, а ты вот здесь. Это право выбора. Это демократично. Кто-то выбрал тюрьму, кто-то изгнание, как ты говоришь. Мы ж никого не выгоняли из страны. И более того, мы открыли страну. Мы не злопамятные люди, мы не зловредные. Каждому будет предоставлен шанс <…> Мы знаем роль каждого: приезжайте, отвечайте. Нарушил закон — в места не столь отдаленные, о которых ты сказал. Кто совсем понимает, что без этого не обойтись, — он там [за границей] остается. Это ж демократично. Это право каждого человека», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что готов вести диалог с теми представителями оппозиции, которые находятся в республике, потому что «от них хоть что-то зависит в стране». В качестве примера Лукашенко привел кандидата в президенты Анну Конопацкую и коммунистов.

«А если они будут депутатами парламента, если президентом кто-то станет, почему не вести диалог? Нужно вести», — отметил глава государства.

О «заигрывании» Армении с Евросоюзом

Лукашенко назвал «опаснейшей игрой» заявления Еревана о намерении вступить в Евросоюз. Белорусский лидер выразил мнение, что армянский премьер Никол Пашинян «настраивает против себя» России и «окружил себя врагами».

«Успокойте его там. Он уничтожит Армению. <…> Он в окружении, небольшая территория. Население не гигантское. <…> Он уничтожит страну. Поэтому его надо утихомирить. Нельзя допустить войны на Кавказе», — подчеркнул глава государства.

О протестах в Словакии

Протесты в Словакии и Сербии скоординированы из-за рубежа и управляются США, заявил Лукашенко.

«Все действия абсолютно скоординированы, и все управляется из Соединенных Штатов Америки. И в своем большинстве финансируется фондами Соединенных Штатов Америки, а порой напрямую через посольства. Мы имеем миллионы таких фактов по Беларуси и другим странам. Поэтому кто платит деньги, тот музыку и заказывает», — сказал он.

Лукашенко выразил уверенность, что «словацкий народ разберется, кто прав, кто виноват».

«Это люди мужественные — разберутся. Но сегодня уже в Европейском союзе, в собственном доме поймут, что такое так называемые цветные революции, мятежи и блицкриги», — резюмировал белорусский президент.