Российскую актрису Кристину Кулишенко, известную по ролям в фильмах «Морские дьяволы», «Онегин», «Лихач-4», «Зять» и «Геля», избили вечером 23 февраля в петербургском пабе, сообщает РЕН ТВ. По данным местного издания «78», драку, в которой пострадала девушка, спровоцировал ее спутник.

Вместе с Кулишенко в пабе на проспекте Римского-Корсакова находился ее молодой человек и еще один знакомый актрисы. Все они втроем уже планировали покинуть заведение, когда к ним подошли двое других посетителей. Между ними и приятелем девушки завязалась потасовка.

Кулишенко вывели на улицу и избили. Она рассказала, что ей нанесли несколько ударов по голове и рассекли губу. Очевидец конфликта предположил, что все трое участников драки — знакомый актрисы и двое его противников — находились в состоянии алкогольного опьянения.

По версии «78», конфликт мог спровоцировать приятель Кулишенко, который, будучи пьяным, якобы начал оскорблять других посетителей паба.

«Компанию вывели из заведения, а после начали избивать. Больше всего досталось артистке, ей прилетело по лицу два раза от рассвирепевшего мужчины. У девушки зафиксировали, ушибы, гематомы мягких тканей головы и ссадины на лице», — пишет петербургское издание.

Актрису увезли в больницу, но после оказания медпомощи отпустили домой. Она заявила, что планирует обсудить случившееся со своим молодым человеком, а потом намерена подать заявление в полицию.

Кристина Кулишенко родилась 1 ноября 1989 года в Ленинграде, окончила Военно-медицинскую академию им. С.М.Кирова. Она сыграла в многочисленных отечественных телесериалах и фильмах — «Великая», «Лихач», «Проект “Анна Николаевна”», «Онегин», «Геля», «Первый отдел», «Морские дьяволы», «Марафон желаний», «Ментозавры», «Бендер: Начало», «Блондинка», «1703», «Комбинация», «Зять», «Государь», «Куколка» и других.