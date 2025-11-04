В Чебоксарах сын депутата горсобрания Максим Борисов может получить условный срок по делу о смерти двух подростков, нанятых им для покоса травы и сгоревших заживо в закрытом автоприцепе. Об этом пишет «Постньюс» со ссылкой на адвоката семьи одной из жертв Татьяну Яковлеву.

Как сообщал ранее «Постньюс», 8 августа 2025 года на Марпосадском шоссе в Чебоксарах загорелся прицеп ВАЗ-21102, где находились пятеро подростков, газонокосилки и канистры с бензином. Двое ребят (16 и 17 лет) скончались в больнице, остальные получили ожоги 70, 60 и 23% тела. Официальная причина пожара не установлена. По версии следствия, дети неофициально были наняты для покоса травы бизнесменом Максимом Борисовым, сыном депутата горсобрания Юрия Борисова. В ГУ МЧС по Чувашии уточняли, что также был госпитализирован и 52-летний водитель, а подростков было запрещено перевозить в прицепе.

Яковлева сообщила, что сейчас Максим Борисов проходит по делу о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших смерть нескольких человек по неосторожности (часть 3 статьи 216 УК РФ). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Однако, не исключила адвокат, предприниматель может избежать колонии, так как следствие намерено переквалифицировать статью на менее тяжкую — нарушение требований охраны труда (143 УК РФ). При таком раскладе условный срок Борисову «гарантирован», отметила она.

Адвокат напомнила, что у следствия есть показания свидетеля, который предупреждал Борисова об опасности транспортировки подростков вместе с канистрами с бензином. Она добавила, что на счета сын чебоксарского депутата до сих пор не наложили арест.

Ранее матери жертв сообщили изданию, что депутат Юрий Борисов и его сын Максим отправили им деньги на организацию похорон и в качестве моральной компенсации.

Семья одного из погибших рассказала о переводе в 500 тыс. рублей от Максима Борисова, которые были потрачены на организацию похорон.

Мать другой жертвы заявила, что ей пришло 450 тыс. рублей, из которых 150 тыс. были на похороны, а оставшаяся часть в виде «компенсации морального вреда за Борисова М.Ю.». Семья погибшего подростка хотела перевести деньги назад, но адвокат объяснила, что «это не имеет смысла, потому что добровольные выплаты все равно будут учтены в суде».

Эта же женщина рассказала изданию, что депутат Юрий Борисов пытался убедить ее мужа взять «финансовую помощь», а следователь по делу «несколько раз сообщала, что Борисовы готовы выплатить 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда».

«Все эти деньги — не помощь, а способ смягчить наказание», — заявила мать погибшего ребенка.

Яковлева сообщила, что у следствия есть все доказательства, включая показания другого сотрудника, который неоднократно говорил Борисову о необходимости обеспечить детей нормальным транспортом.