В Оренбургском районе при катании на санках погибли сын и дочь бывшей солистки музыкального коллектива «Воровайки» Яны Павловой. Информацию об этом 24 февраля в разговоре с «Комсомольская правда в Оренбурге» подтвердила сама артистка, а также сообщили РИА Новости в администрации Подгородне-Покровского сельсовета.

Руководитель группы «Воровайки» Никита Надыктов сообщил RTVI, что коллектив «обязательно» окажет финансовую помощь Павловой.

«Мы, естественно, сейчас опубликуем сбор помощи. Кто захочет — тот поможет, у кого есть желание», — сказал он.

Трагедия произошла днем 22 февраля в селе Подгородняя Покровка. Как сообщали в тот день в СУ СК России по Оренбургской области, в овраге неподалеку от улицы Алмазной местные жители обнаружили тела женщины и ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Позднее стало известно, что погибшие оказались братом и сестрой. Девушке было 22 года, мальчику — 10 лет.

Глава Подгородне-Покровского сельсовета Максим Кабанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» днем ранее рассказал подробности происшествия. По его словам, погибшие, предположительно, скатились на санках со склона горы, являющейся памятником природы «Красное урочище».

«Катание на тюбингах в несанкционированных местах — это прямой риск для жизни. Дикие горки, овраги, склоны у рек, насыпи, мосты не предназначены для спусков. Под снегом могут скрываться камни, лед, металлические конструкции. Скорость развивается мгновенно, а управлять тюбингом невозможно», — написал Кабанов.

Сама Павлова позднее подтвердила изданию «Комсомольская правда в Оренбурге» информацию о трагедии в ее семье и, что сбор денежных средств на похороны, организованный в социальных сетях, инициировала ее подруга. Церемония прощания с детьми певицы состоится 25 февраля в 12:30 в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), находится на контроле прокурора Оренбургской области Руслана Медведева.

Что известно о Яне Павловой

Яна Павлова (в девичестве Лацвиева) родилась в Оренбурге 29 октября 1982 года. На сцене она выступает с 15 лет. В 1999 году стала победительницей конкурса «Золотой голос Урала» и прошла прослушивание в группу «Воровайки», которую создали композиторы Спартак Арутюнян и Юрий Алмазов.

Изначально Павлова была единственной солисткой коллектива, позднее к ней присоединились еще две вокалистки. За годы работы в группе она сотрудничала с Михаилом Шуфутинским, Ярославом Королевым и коллективом «Беломорканал». В 2021 году певица покинула «Воровайки» и сосредоточилась на сольной карьере.

По имеющимся данным, Павлова повторно вышла замуж, проживала в Оренбургском районе и воспитывала детей. Оба ее супруга скончались, в последнее время она воспитывала сына и дочь одна.