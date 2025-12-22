Россия должна зеркально отвечать на теракты украинских спецслужб. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, комментируя убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, который погиб в результате взрыва машины 22 декабря в Москве.

По мнению депутата Госдумы, организаторов покушений на российских военных давно пора ликвидировать, как это делали с террористами Шамилем Басаевым, Асланом Масхадовым и полевым командиром Хаттабом.

«Очередное убийство в Москве генерала Минобороны спланировали и организовали те же террористы, что и раньше. У меня один вопрос: почему они до сих пор еще живы и отравляют белый свет? Давно пора отправить к Бандере руководителей ГУР, СБУ и других убийц, которые заслуживают высшей меры наказания! Так мы делали с террористами Басаевым, Масхадовым, Хаттабом и другими — так же надо поступать и сейчас», — заявил политик.

Миронов отметил, что теракт в Москве произошел в момент активных переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, одна из целей преступления — сорвать мирный процесс.

«Но я уверен, что Россия может продолжать переговоры и одновременно решать свои задачи как на линии фронта, так и по линии спецслужб. Ликвидация украинских террористов не помешает, а, наоборот, поможет скорейшему достижению договоренностей. Причем они должны предусматривать устранение от власти Зеленского и всего бандеровского режима», — подчеркнул парламентарий.

В ином случае «никакого прочного мира» между Москвой и Киевом не будет, а теракты на территории России «будут продолжаться», уверен Миронов. Лидер «Справедливой России» также выразил соболезнования родным и близким Сарварова.

22 декабря в московском районе Орехово-Борисово в результате взрыва автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Взрывное устройство было установлено под днищем машины, его мощность составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщали СМИ.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ». Следователи рассматривают различные версии, в том числе организацию преступления украинскими спецслужбами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину было моментально доложено об убийстве Сарварова.

По данным Telegram-канала SHOT, взрыв произошел около 06:50 на парковке. Очевидец рассказал «Газете.Ru», что водитель находился в движении в момент взрыва и остановился, чтобы пропустить другую машину. Сарварова реанимировали на месте, однако спасти его не удалось.

Фанил Сарваров был участником боевых действий на Северном Кавказе, в Сирии и на Украине. За службу он был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, орденами «За военные заслуги», Мужества и Суворова. С 2016 года он служил начальником управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ, в 2018 году получил звание генерал-майора, а в 2024-м — генерал-лейтенанта.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с RTVI не исключил, что за убийством Сарварова стоят украинские и британские спецслужбы. Он отметил, что Россия должна дать «военный ответ» на произошедшее. Его коллега по думскому комитету Виктор Соболев заявил RTVI, что в стране необходимо усилить безопасность высшего военного и политического командования и работу по предотвращению покушений на них.