Утром 22 декабря во дворе жилого дома в районе Орехово-Борисово на юге Москвы взорвался автомобиль. От полученных при этом ранений умер 56-летний генерал-лейтенант ВС РФ Фанил Сарваров. Возбуждено уголовное дело, рассматривается версия о причастности украинских спецслужб. Что еще известно о случившемся — в материале RTVI.

Как пишет SHOT, около 6:50 утра жители улицы Ясеневой услышали сильный взрыв возле дома №12. Baza уточнила, что взорвался автомобиль Kia Sorento, успевший отъехать с парковки на несколько метров. По данным канала «112», водитель оказался заблокирован и не мог покинуть салон. Он получил множественные осколочные ранения, закрытые переломы, ранения ног и перелом лицевой кости.

Пострадавшего госпитализировали, но в больнице он скончался. После этого Следственный комитет назвал его имя: это был начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. Учился в Казанском танковом командном училище, Военной академии бронетанковых войск и Военной академии Генштаба ВС РФ. Участвовал в боевых действиях в ходе осетино-ингушского конфликта, контртеррористической операции в Чечне, сирийской кампании и СВО на Украине. Был награжден орденом Мужества, «За заслуги перед Отечеством» и «За военные заслуги». Возглавлял Управление оперативной подготовки Минобороны. С 2022 года внесен в базу украинского сайта «Миротворец», где назван «военным преступником». В 2024 году президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

По факту взрыва и гибели высокопоставленного военного возбуждено уголовное дело по двум статьям — об убийстве общеопасным способом (п. «е» ч.2 ст.105 УК) и незаконном обороте взрывчатки (ст. 222.1 УК).

В московской прокуратуре, которая взяла расследование под контроль, сообщили, что взрывное устройство кустарного изготовления было с помощью магнита закреплено под днищем машины Сарварова, ближе к водительскому сиденью. Два источника в правоохранительных органах заявили РБК, что его мощность составляла около 300 г в тротиловом эквиваленте.

Судя по видео с места происшествия, наиболее сильно пострадала передняя часть автомобиля. ТАСС уточняет, что взрыв произошел, когда водитель нажал на тормоз.

«Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами», — сообщили в Следственном комитете.

На месте происшествия работают криминалисты. По делу назначено несколько экспертиз, включая взрывотехническую. Сотрудники правоохранительных органов отсматривают записи установленных на Ясеневой камер видеонаблюдения, чтобы установить, кто и каким образом заложил взрывное устройство под автомобиль Сарварова.