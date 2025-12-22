Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва машины во дворе жилого дома на юге Москвы, говорится в телеграм-канале ведомства.

«В связи с инцидентом, произошедшим на улице Ясеневой в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал один человек, <…> возбуждено уголовное дело», — сообщили в СК.

Место ЧП осматривают следователи и криминалисты. В ближайшее время будут назначены экспертизы, включая медицинску и взрывотехническую.

Взрыв произошел рано утром 22 декабря на улице Ясеневой. Телеграм-канал «112» писал, что в момент ЧП водитель был заблокирован в машине. По информации Baza, 56-летний пострадавший находится в тяжелом состоянии — у него множественные осколочные ранения, травмы ног и перелом лицевой кости. Врачи борются за его жизнь, отмечает канал.

SHOT пишет, что причиной взрыва, предварительно, стало СВУ. По одной из версий, устройство было заложено под днищем Kia Sorento и сработала через несколько секунд после того, как машина начала движение.

Личность пострадавшего неизвестна.