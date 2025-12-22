В России нужно усилить безопасность высшего военного и политического командования, а также работу по предотвращению покушений на них. Таким мнением в беседе с RTVI поделился член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он также призвал «адекватно» реагировать на подобные инциденты.

«Первое: нужно усилить охрану должностных лиц высшего военного и политического руководства. Второе: нужно усилить оперативную работу, нужно предотвращать, а не потом расследовать. Третье: Россия должна адекватно реагировать на такие террористические акты, чтобы они как-то образумились, знали, что если это случится, то случится и у них — уничтожение тех людей, которые такие акты организовывают. Независимо от того, Украина это или не Украина», — заявил депутат.

Утром 22 декабря в районе Орехово-Борисово на стоянке у дома по улице Ясеневой взорвался автомобиль KIA Sorento. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 300 гр в тротиловом эквиваленте.

Позже в СКР сообщили, что в результате инцидента погиб 56-летний начальник Управления оперативной подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222.1 УК РФ — убийство, совершенное общеопасным способом, и незаконный оборот взрывчатых веществ. Сейчас отрабатывается ряд версий, однако в качестве главной пока рассматривается причастность украинских спецслужб к убийству офицера.

Фанил Сарваров в 1992-2003 годах участвовал в боевых действиях в ходе осетино-ингушского конфликта и контртеррористической операции в Чечне. В 2015—2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии. В 2016 году его назначили начальником Управления оперативной подготовки Вооруженных сил России, а в мае 2024 года президент Владимир Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

Это уже не первый случай подрыва военнослужащих ВС РФ в Москве и Подмосковье. В апреле этого года в Балашихе при взрыве автомобиля погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал Ярослав Москалик.

В декабре 2024 года на Рязанском проспекте сработало дистанционно управляемое взрывное устройство, в результате погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом.

В ноябре 2024 года в Севастополе при взрыве машины погиб капитан 1-го ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота Валерий Транковский.

В феврале 2024 года в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице при взрыве в фойе погиб основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Он был тяжело ранен, впал в кому и скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.