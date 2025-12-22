Инициаторы убийства генерал-лейтенанта Фанила Сарварова могли собрать взрывчатку из компонентов, купленных на черном рынке. Об этом NEWS.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.



По словам специалиста, компоненты для сборки самодельного взрывного устройства (СВУ) можно проиобрести нелегально. Знающие люди могут «быстро и качественно» собрать взрывчатку из пластита, тротила и других материалов, отметил он.

«При современных технологиях особого ума не надо. И сработает оно по звонку телефона — этот сигнал инициирует взрыв, то есть, контакты замкнутся. Опытный инструктор может научиться любого собирать СВУ дистанционного типа», — сообщил Игнатов.

Криминалист утверждает, что у организаторов убийства есть доступ к отлаженным каналам поставок. При этом российские спецслужбы периодически фиксируют их и устраняют, однако, как показывает этот случай, «не все еще выявлены», заметил он.

Утром 22 декабря на юге Москвы погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Он сел в машину Kia Sorento и проехал несколько метров, после чего под его сиденьем сдетонировало СВУ. Мужчина получил множественные ранения и переломы, от которых скончался после госпитализации.

ТАСС пишет, что взрыв произошел после того, как военный нажал на тормоз. СК подтвердил, что под днищем машины было установлено СВУ. Источники SHOT и РБК в правоохранительных органах говорили, что мощность взрывчатки составляет около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Следователи осматривают место происшествия, будут проведены судебно-медицинская и взрывотехническая экспертизы. В СК сообщили, что рассматриваются разные версии убийства, в том числе причастность украинских спецслужб.

25 апреля 2025 года в подмосковной Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик. Следствие утверждает, что рядом с ним взорвался автомобиль Volkswagen, военного отбросило на несколько метров.

Как писал телеграм-канал Baza, установленная в машине взрывчатка была начинена поражающими элементами диаметров около 6 мм. Также в автомобиле находился газовый баллон, который усилил взрыв.

27 ноября исполнителя убийства Игната Кузина приговорили к пожизненному сроку. По данным следствия, мужчина с осени 2024 года собирал информацию о Москалике и готовил подрыв по заданию Службы безопасности Украины. На допросе он рассказал, что ему обещали заплатить $18 тыс за преступление.