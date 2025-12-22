Ответ России за смерть генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, который погиб утром 22 декабря в результате взрыва машины в Москве, должен быть «спокойным и хладнокровным» и обязательно военным. Таким мнением в беседе с RTVI поделился член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он не исключил, что за убийством офицера могли стоять украинские и британские спецслужбы.

«Реакция должна быть хладнокровной и спокойной, так как идут боевые действия. К сожалению, гибнут люди, и это такие же потери, как и потери на поле боя. И ответ должен быть такой же, как и на поле боя. [Нужно выявить] всю цепочку террористов, кто осуществил этот акт терроризма. По предварительным данным, он был совершен самодельным устройством. Значит, его здесь где-то кто-то готовил и так далее. Вся цепочка должна быть уничтожена», — сказал депутат.

Однако, продолжил парламентарий, так как погиб военнослужащий, то в этой ситуации должен быть еще и «военный ответ».

«Например, нанесение ударов по базам, и не по одной. Мы их примерно знаем. Сегодня, завтра — это уже вопрос руководства Вооруженных сил и спецслужб, когда это произойдет, где и по кому. Вот пусть боятся, ждут. Надо уничтожить врага в его логове. Теракт явно оттуда, с Украины, не без помощи англичан был спланирован. Где найдем, так и замочим», — добавил Колесник.

Утром 22 декабря в Москве в результате взрыва автомобиля погиб начальник Управления оперативной подготовки Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров, как следует из сообщения СКР.

Взрыв прогремел около семи утра, когда офицер выезжал со двора жилого дома на Ясеневой улице на юге Москвы на автомобиле Kia Sorento. По данным следователей, взрывное устройство было заложено под днище машины и приведено в действие дистанционно. Два источника РБК в правоохранительных органах уточнили, что мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте могла составлять около 300 гр.

Генерал-лейтенант получил минно-взрывную травму, у него были повреждены ноги и лицо, множественные осколочные ранения, закрытые переломы и перелом лицевой кости, писал телеграм-канал SHOT. Пострадавший оказался заблокирован в автомобиле. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и статье 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). В первом случае грозит пожизненное лишение свободы, во втором — до 20 лет заключения. СКР рассматривает причастность украинских спецслужб к убийству в качестве одной из версий. Расследование контролирует центральный аппарат ведомства.

Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в городе Гремячинске Пермской области. Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище имени Президиума Верховного совета ТАССР в 1990 году, Военную академию бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского в 1999 году и Военную академию Генерального штаба ВС РФ в 2008 году.

В период с 1992 по 2003 год он участвовал в боевых действиях в ходе осетино-ингушского конфликта и контртеррористической операции в Чеченской Республике. В 2015-2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии. С 2016 года занимал должность начальника Управления оперативной подготовки Вооруженных сил. В мае 2024 года указом президента ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Офицер был награжден орденом Мужества в 1995 году, медалью Суворова в 2000 году, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 2003 году, орденом «За военные заслуги» в 2014 году и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени в 2014 году.