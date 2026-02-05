В Италии завершились «страсти по Мелони». После скандала вокруг облика херувима на фреске в римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина, в котором после реставрации внезапно проступил портрет премьер-министра Италии, лицо ангела закрасили. Об этом сообщает CNN. Ранее искусствовед Елизавета Лихачева расскзала RTVI, что «ничего страшного» в этом сходстве не было — даже если художник действительно был поклонником Джорджи Мелони.

«Изображение было удалено после волны возмущения и расследования, проведенного Министерством культуры Италии», — передает CNN, публикуя фрагмент стены с теперь уже закрашенным лицом ангела в часовне Святых душ чистилища.

Закрасил его тот же, кто и написал 26 лет назад, — художник-реставратор Бруно Валентинетти. Сначала он отрицал, но потом признался в беседе с газетой La Repubblica (которая первой и обнаружила сходство), что действительно изобразил Джорджу Мелони.

«Да, это лицо премьер-министра, но в духе предыдущей картины», — признался 83-летний Валентинетти.

Он согласился закрасить свое же творение после встречи с папским викарием.

«Я скрыл [это изображение], потому что мне так велел Ватикан», — рассказал итальянец.

Видимо, ему же предстоит восстановить первоначальный облик херувима.

«Я могу повторить, что ничего страшного в этой фреске как не видела, так и не вижу. Мне кажется, что излишнее внимание к этому вызвано тем, что люди, во-первых, просто забыли, что такое христианство и законы, по которым живет христианская церковь. А во-вторых — это просто абсурдный маразм», — поделилась с RTVI искусствовед Елизавета Лихачева после последних новостей.

Накануне она напомнила RTVI, до сих пор Ватикан в подобные дела не вмешивался, а изображать на фресках здравствующих современников — старая флорентийская традиция, в которой ничего крамольного нет.

«Ну, идиоты», — заключила Елизавета Лихачева.