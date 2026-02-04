В истории с фреской в римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина, на которой после реставрации ангел неожиданно стал похож на премьер-министра Италии Джорджу Мелони, нет ничего скандального. Изображать узнаваемых современников на фресках — старая традиция. Об этом RTVI рассказала искусствовед, бывший директор ГМИИ имени А.С. Пушкина и Музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева.

«Традиция вписывать живущих людей в фрески в церквях довольно старая. Если вы вспомните, например, фрески в капелле Бранкаччи во Флоренции, то там много портретных лиц. Вообще это флорентийская традиция — вписывать в фрески узнаваемых людей», — отметила Елизавета Лихачева.

Искусствовед напомнила, что чаще всего изображали донаторов, то есть меценатов, которые оплачивали работу художника. Художник мог изобразить на фреске и самого себя.

«Но это совершенно не правило: по большому счету можно вписать кого угодно. Тех, кто художнику был не симпатичен, как правило, помещали в сцены с адом или их изображали в виде мучителей — персонажей христианской истории. Симпатичных вписывали в хор праведников или просто в наблюдателей сцены. Капелла Бранкаччи — хрестоматийный пример, но и других подобных примеров в истории итальянской живописи много», — рассказала Елизавета Лихачева.

Сейчас в Италии бурно обсуждают реставрацию росписей в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме. После завершения работ во внешности одного из херувимов обнаружилось явное сходство с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Небесное создание «с ликом Мелони» держит в руках свиток с картой Италии, склоняясь над бюстом последнего короля Италии Умберто II. Впрочем, ангел по другую сторону от бюста ни на кого из современников не похож и сохраняет политическую нейтральность.

Фреска, о которой идет речь, — современная, она была написана в 2000 году художником и реставратором Бруно Валентинетти, которого попросили обновить ее из-за подтопления.

Как пишет газета La Repubblica, которая и обнаружила «лик Мелони» в церкви, курьез очень быстро «перерос в политическое дело». Дошло до того, что была запущена проверка с участием министерства культуры Италии. А еще с приходом связались из Ватикана — делом занялся лично викарий папы Льва XIV кардинал Бальдо Рейна.

«Образы сакрального искусства и христианской традиции не могут быть объектом неправильного использования или инструментализации, поскольку они предназначены исключительно для поддержки литургической жизни», — говорится в заявлении викария.

«Такая острая реакция мне не совсем понятна. Возможно, хужожник, который поновлял конретно эту фреску, является большим поклонником Мелони. Why not? То, что в это вмешивается Ватикан, тоже довольно странно, потому что никогда Ватикан в такие вещи не вмешивался», — признала Елизавета Лихачева в беседе с RTVI.

По ее мнению, «люди излишне резко на это реагируют».

«Ну, написал — ну, и что? В конце концов, ничего страшного в этом нет. Традиция старая, она существовала всегда, со времен первых христиан. Тема высосана из пальца», — заключила искусствовед.

Как заявил настоятель церкви Даниэле Микелетти, ему вообще непонятно, «из-за чего весь этот шум».

«Раньше художники изображали на фресках самые разные вещи», — цитирует BBC монсеньора Микелетти.

Впрочем, он признает, что «техники епископата ищут решение, рисунок будет изменен» — вернут прежнюю версию.

Сама Джоржа Мелони уже пошутила на эту тему — она опубликовала в соцсетях фрагмент нашумевшей фрески, сопроводив его подписью «Нет, на ангела я точно не похожа» со смайликом.

Тем временем, как передают местные СМИ, «к базилике не иссякает поток любопытных» — одни делают «селфи с Мелони», другие верующие возмущаются оскорблением своих чувств. Самому реставратору пришлось оправдываться, что он вовсе не собирался писать ангела по образу премьер-министра — по его словам, он просто отреставрировал написанную им же самим фреску 2000 года.

«Восстановленное лицо — то же самое, которое было нарисовано 25 лет назад. Кто сказал, что оно похоже на Мелони?», — уверяет 83-летний художник.

Между тем в Римской епархии выпустили официальное заявление, что «изменение лица херувима было инициативой декоратора без уведомления компетентных органтов».