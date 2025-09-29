В первой половине недели Москву и Московскую область ожидает холодная погода без осадков, однако к выходным температура уйдет от отрицательных значений, местами возможны кратковременные дожди. Об этом рассказала RTVI главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«На этой неделе сохранится прохладная погода с температурным фоном на 2-3 градуса ниже нормы. Погоду все еще будет определять антициклон — мы будем располагаться практически в его центре. Атмосферное давление сегодня и завтра будет рекордно высоким — где-то 765 мм ртутного столба», — сказала она.

По словам синоптика, в ближайшие двое суток в ночные часы температура может опускаться в Москве и по области до слабоотрицательных значений.

«В Москве и по области — до минус 1 градуса. Преобладающая температура в Москве будет в пределах от 0 до плюс 3 градусов. Что касается дневной температуры — во вторник и в среду она будет в пределах 10-13 градусов, но еще сохранится довольно плотный северо-восточный ветер», — отметила она.

Осадков, по словам Поздняковой, не ожидается до четверга включительно. В пятницу сохранится погода преимущественно без осадков, но в субботу местами будут проходить небольшие кратковременные дожди.

«Атмосферное давление понизится, и мы ожидаем, что в пятницу и в субботу в ночные часы будет больше облаков, поэтому температура воздуха уже уйдет от отрицательных значений и будет в пределах от плюс 2 до плюс 7 градусов», — отметила она.

В пятницу температура повысится до 10-15 градусов, а в субботу вновь понизится из-за дождя до 8-13 градусов.

«Но произойдет смена воздушного потока, и холодный северо-восточный ветер сменится на восточный, потом — на юго-восточный, и в последующие дни заморозков не ожидается до середины октября», — заключила Позднякова.