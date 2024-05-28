Директор службы внешней разведки Израиля «Моссад» Йоси Коэн, который руководил спецслужбой до 2021 года, мог угрожать прокурору международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуде, вынуждая ее отказаться от предварительного расследования предполагаемых военных преступлений Израиля на территории Палестины. К такому выводу пришли журналисты британской газеты The Guardian и израильских изданий +972 и Local Call.

Гамбийский юрист Фату Бенсуда была избрана главным прокурором МУС в 2012 году. В январе 2015 года она приняла «судьбоносное решение» начать предварительное расследование предполагаемых военных преступлений Израиля в секторе Газа.

Это стало возможным после того, как Палестина стала участницей Международного уголовного суда, и его юрисдикция распространилась на сектор Газа. Бывший сотрудник Минобороны Израиля заявил The Guardian, что это было «пересечение красной линии» и «один из самых агрессивных шагов» палестинской стороны.

Через несколько месяцев в дом Бенсуды в Гааге пришли несколько мужчин, которые «хотели поблагодарить Бенсуду от имени неизвестной немки и вручить прокурору несколько сотен долларов и записку с израильским номером телефона». По данным Guardian, идентифицировать визитеров не удалось, но в МУС решили, что так спецслужбы Израиля продемонстрировали Бенсуде, что знают ее домашний адрес.

«Взломанные электронные письма и прослушиваемые звонки»

Пять источников, знакомых с работой израильской разведки, заявили Guardian, что спецслужбы страны регулярно прослушивали телефонные разговоры Бенсуды и других высокопоставленных сотрудников МУС с пострадавшими палестинцами — а расследование в основном велось по телефону.

«Поговори Фату Бенсуда с любым человеком на Западном берегу или в Газе, этот звонок попал бы в систему перехвата», — утверждает один из источников британской газеты.

В 2019 году Бенсуда объявила об окончании предварительного расследования и заявила, что у МУС есть «разумные основания обвинить Израиль и палестинские вооруженные группировки в совершении военных преступлений на территориях Палестины».

На этом фоне Израиль активизировал кампанию против МУС и обратился к директору службы внешней разведки Йоси Коэну, чтобы тот лично усилил давление на Бенсуду, пишет Guardian.

«Секретный заговор» и попытка наладить отношения с прокурором МУС

По данным источников издания, Коэн познакомился с Бенсудой в 2017 году на Мюнхенской конференции по безопасности, а потом неожиданно появился в отеле, где прокурор встречалась с президентом Конго Жозефом Кабилой.

Первое время Коэн, как пишет Guardian, «пытался наладить отношения» с Бенсудой и «играл в хорошего полицейского», чтобы привлечь ее к сотрудничеству, но потом якобы стал прибегать к угрозам и манипуляциям, неоднократно звонил прокурору МУС и добивался личных встреч.

Бенсуда рассказала, что глава «Моссада» советовал ей «не ввязываться в дела, которые могут поставить под угрозу безопасность ее семьи». Один из собеседников Guardian поделился, что Коэн «использовал отвратительную тактику», сравнимую со «сталкингом».

20 мая 2024 года преемник Бенсуды на посту прокурора МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Израиля Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях на палестинской территории.

По словам Хана, собранные и изученные доказательства дают «разумные основания полагать», что Нетаньяху и Галант несут ответственность за «военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа. Прокурор упомянул «уморение гражданского населения голодом» и умышленные атаки против гражданского населения, включая «причинение больших страданий или серьезных телесных повреждений».

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Также Хан потребовал выдать ордера на арест лидеров ХАМАС: главы движения Яхьи Синвара, руководителя политбюро Исмаила Хании и лидера военного крыла группировки Муххамада Дейфа. Прокурор МУС заявил, что они ответственны за такие преступления как убийство, захват заложников, изнасилование, пытки и другие.

Комментируя свое решение, Карим Хан пояснил, что МУС признает право Израиля на борьбу с радикальным палестинским движением ХАМАС, но ее надо вести законными средствами в соответствии с международным правом.

Нетаньяху со своей стороны назвал требование прокурора скандальным и заверил, что оно не помешает ему продолжить начатое в секторе Газа. По его словам, Хан пытается «связать руки» Израилю и не дать ему дальше бороться с ХАМАС.

Посол Израиля в России Симона Гальперин охарактеризовала действия Хана как «идиотизм» и «абсурд». Его требование о выдаче ордера возмутило и президента США Джо Байдена. По данным портала Axios, Нетаньяху ранее обращался к американскому лидеру с просьбой помешать МУС выдать ордер на его арест.