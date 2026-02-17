Киеву необходимо побыстрее проявить сговорчивость на переговорах по мирному урегулированию, сказал президент США Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One.

«Пока что Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и все, что я вам скажу. Мы на позиции, когда мы хотим, чтобы они сели [за стол переговоров]», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящих переговоров в Женеве.

17 и 18 февраля Женева примет третий раунд переговоров между Россией, Украиной и США. В отличие от двух первых раундов, которые состоялись в Абу-Даби, российскую делегацию на этот раз возглавит Владимир Мединский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это тем, что стороны намерены обсудить более широкий спектр вопросов, включая территориальный.

Повестка также будет включать обсуждение ключевых параметров урегулирования конфликта между Россией и Украиной: речь пойдет о военных, политических и гуманитарных вопросах, сообщил источник РИА Новости. Он допустил, что на встрече могут затронуть тему Запорожской АЭС, также возможны и двусторонние контакты российских и украинских переговорщиков.

The Atlantic ранее писала, что Трамп может в ближайшие недели сократить внимание к переговорам по урегулированию конфликта на Украине из-за активизации предвыборной кампании. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь считает, что для американского лидера достижение договоренностей до промежуточных выборов в США могло бы стать значимым политическим результатом.