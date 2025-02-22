Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина диктатором. Его слова приводит NBC News.

Журналист пресс-пула Белого дома напомнил, что несколько дней назад Трамп назвал украинского президента Владимира Зеленского «диктатором без выборов», рейтинг которого составляет 4%. Корреспондент спросил американского лидера, считает ли он Путина диктатором.

Трамп ушел от ответа, заявив, что Путин и Зеленский «должны встретиться», потому что США хотят «остановить убийства миллионов людей».

«Если бы вы только видели фотографии с поля боя, сделанные со спутника, которые видел я… Вы не встретите ничего похожего. Тысячи солдат умирают каждую неделю. Пока мы говорим, они умирают. Вот почему я хочу добиться прекращения огня и заключения сделки», — сказал глава государства.

По словам Трампа, «у нас есть шанс закончить» военные действия на Украине.

«Я уверен, что Россия хочет закончить это. Эта война бы никогда не началась, если я был президентом, но это произошло. Я столкнулся с этим и хочу прекратить убийства людей», — заверил президент США.

Накануне Трамп заявил, что Зеленский «очень плохо проявил себя в роли переговорщика» и счел его присутствие на переговорах «не таким уж важным». По его словам, Россию «можно было бы легко отговорить» от начала боевых действий.

Комментируя критические высказывания Трампа в свой адрес, Зеленский заявил, что тот попал «под влияние российской дезинформации». Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение, что нападки украинского лидера на Трампа в публичном пространстве — «плохой способ» взаимодействия с Белым домом. Советник американского президента Майк Уолц заявил, что Зеленский своими высказываниями разочаровал американского президента, и призвал его вернуться к предложенной Вашингтоном сделке по природным ресурсам.

12 февраля Трамп и Путин провели телефонный разговор, договорившись о начале переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. 18 февраля представители России и США встретились в Эр-Рияде, где стороны в числе прочего договорились назначить переговорщиков по украинскому урегулированию, а также «создать условия» для встречи двух президентов.

Зеленский в начале февраля заявил о готовности к прямым переговорам с участием Путина, если это будет «единственной конфигурацией» для достижения мира. В то же время в Кремле утверждают, что российский президент готов к переговорам с Зеленским, но с учетом «юридических аспектов его легитимности».

На Украине с октября 2022 года действует запрет на переговоры с Путиным. Москва считает Зеленского нелегитимным главой государства.