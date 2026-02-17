В частном пансионате, расположенном в деревне Пенино в Новой Москве, скончались три проживавших там человека. Причиной стала пневмония, с которой в начале февраля госпитализировали 26 постояльцев учреждения, передает пресс-служба Следственного комитета (СК).

Владелицу пансионата обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Ее отправили под домашний арест. Следствие продолжает устанавливать все детали произошедшего.

Работали без лицензии

О вспышке массовой пневмонии в московском пансионате стало известно 8 февраля. Mash писал, что заболели как минимум 12 человек. Их родным якобы сообщали, что это «обычное ОРВИ, <…> [которое] привезли двое зараженных, когда вернулись [в учреждение после поездки домой]».

Прокуратура уточнила, что госпитализировано более 10 постояльцев. Источник RT утверждал, что заболели 14 человек. Предварительным диагнозом медики назвали «внебольничную пневмонию». Позднее стало известно, что всего в больницу попали 26 пенсионеров.

Следствие установило, что индивидуальный предприниматель незаконно организовала пансионат в Новой Москве для проживания пожилых людей. Учреждение работало без обязательного уведомления от Роспотребнадзора и лицензии на медицинскую деятельность.

Кроме того, правоохранители выявили «грубейшие нарушения» санитарно-эпидемиологических норм: пищевая продукция поступала без товарно-сопроводительной документации, у персонала отсутствовали медицинские книжки, одновременно с изготовлением пищевой продукции проводился ремонт производственных помещений, текущая уборка проводилась не в полном объеме. В ходе проверки эпидемиологи изъяли из оборота 582,4 кг обезличенной пищевой продукции, представляющей опасность для населения.

Навязывали платные услуги, оскорбляли и не мыли полы

Женщина, чья 91-летняя свекровь находилась в пансионате с февраля по октябрь 2025 года, рассказала RT, что проблемы в учреждении начались после прихода новой управляющей. По ее словам, после увольнения предыдущей оттуда уволилось большинство персонала.

По словам собеседницы телеканала, свекровь жаловалась, что в комнатах не моют полы, сиделка оскорбляла ее и угрожала, что оставит без еды, если та не будет слушаться. Помимо этого, на весь пансионат якобы был только один кулер с водой, к которому постояльцев пускали нечасто.

«Точкой стало, когда управляющая стала навязывать платные услуги — каких-то частных врачей. К примеру, психиатра. Он настойчиво говорил, что моей свекрови нужно лечение — препараты от 10 тыс. рублей», — рассказал женщина.

При этом, по ее словам, уже прописанные врачом лекарства пенсионерке выдавали в меньших дозировках. За проживание свекрови брали 45 тыс. рублей в месяц.