Массовое отравление пенсионеров произошло в московском пансионате, пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на родственников заболевших. По их словам, у всех пожилых людей одинаковые симптомы, напоминающие острую кишечную инфекцию.

В сообщении канала говорится, что с этим заболеванием госпитализированы по меньшей мере 12 жильцов пансионата, который находитс в деревне Пенино Троицкого района Новой Москвы.

Родственники заболевших пожаловались, что сотрудники заведения называют причиной госпитализации пенсионеров «обычное ОРВИ». Источником заражения, по их версии, стали двое постояльцев, которые ездили в гости к родным и подхватили вирус там.

«Известия» пишут, что пансионат называется «Дом Пенино», и в нем живут всего 12 пенсионеров, а сколько из них попали в больницу — пока неизвестно.

Пару дней назад Роспотребнадзор объявил об эпидемиологическом расследовании аналогичной вспышки заболеваемости в другом таком же заведении Новой Москвы — работавшем без лицензии пансионате для пожилых людей в Красной Пахре ТиНАО. В сообщении ведомства говорилось, что 11 жильцов находятся под наблюдением медиков из-за симптомов острой кишечной инфекции.

Прокуратура Москвы утверждала, что в период с 3 по 5 февраля из пансионата были госпитализированы 10 человек. В ведомстве добавили, что частное заведение не подало в контролирующие органы уведомление о начале работы, поэтому его не проверяли. У пансионата не было лицензии на медицинскую деятельность.