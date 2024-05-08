Мощные снегопады и проливные дожди могут становиться триггерами землетрясений, поскольку увеличивают давление на земную кору. К такому выводу пришли американские и японские ученые, проанализировав 11 лет сейсмических и метеорологических наблюдений за отдельно взятым районом Японии, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Размышляя о причинах землетрясений и стремясь найти способы их прогнозирования, учёные обращают внимание на процессы, происходящие в земной коре. Сейчас мы знаем, что землетрясения происходят из-за движения тектонических плит. Это движение приводит к образованию разломов и трещин, которые могут вызывать катастрофические последствия. Однако ученые из Массачусетского технологического института обнаружили, что на возникновение землетрясений могут влиять некоторые погодные явления.

Это удалось выяснить в результате уникального исследования, которое проводилось в течение нескольких лет на полуострове Ното в Японии. Этот полуостров расположен в северной части префектуры Исикава, на западном побережье страны.

С конца 2020 года на полуострове Ното стали происходить землетрясения, которые отличаются от обычных. Обычно сначала случается мощный толчок, а затем серия более слабых афтершоков. Но на полуострове Ното регистрируют «рои» землетрясений — это последовательности отдельных толчков без мощного главного удара.

Проанализировав данные сейсмических наблюдений за последние 11 лет, ученые обнаружили, что до 2020 года землетрясения в этом районе происходили редко и без какой-либо определенной закономерности. Однако после 2020 года они стали происходить группами, образуя рои. При этом отдельные землетрясения в этих роях явно связаны друг с другом.

Затем ученые проанализировали данные отдельных сейсмостанций за 11 лет. Сравнение времени толчков в разных точках дает возможность оценить скорость распространения сейсмических волн в земной коре. Ученые заметили, что начиная с 2020 года колебания этой скорости оказались синхронизированы со сменой времен года.

«Так нам пришлось объяснить, почему мы наблюдаем эту сезонную вариацию», — пояснил автор работы Уильям Фрэнк.

Тогда ученые попытались выяснить, как выпадение осадков влияет на давление жидкостей в порах и трещинах земной коры. Для этого они создали гидромеханическую модель полуострова Ното и загрузили в нее метеорологические данные наблюдений за 11 лет.

Статистический анализ показал, что отдельные последовательности землетрясений, которые ощущали жители полуострова, неоднократно вызывались сезонными осадками, в частности мощными снегопадами.

«Мы можем видеть, что возникновение этих землетрясений чрезвычайно хорошо ложится на череду моментов, когда мы видели мощные снегопады. Это отлично коррелирует с землетрясениями. И мы считаем, что между ними есть физическая связь», — считает Франк.

Авторы исследования предполагают, что мощные осадки — снегопады и дожди — оказывают избыточное давление на кору и играют важную роль в провоцировании землетрясений во многих районах мира, не только в Японии.

При этом, по их мнению, с увеличением роста выпадения осадков на фоне глобального потепления роль этого фактора будет с годами расти.