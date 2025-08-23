Евросоюз за первые шесть месяцев 2025 года перевел Украине €10,1 млрд из доходов от замороженных средств Центрального банка России, передает газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Как отмечает издание, Брюссель использует эти средства для поддержания военных и гражданских проектов. Согласно данным ЕК, в марте, мае, июне и июле Украина получила по €1 млрд от замороженных российских активов, в январе — €3 млрд, а в апреле — €3,1 млрд.

Некоторые европейские политики выступают за то, чтобы Киеву были доступны все замороженные средства, а не только проценты от них. В частности, к этому призывал член Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. По его мнению, украинская сторона может использовать эти деньги как для экономической поддержки, так и для финансирования систем вооружений.

Вместе с тем экономисты предупреждают, что это может привести к разрушительным последствиям для финансовой системы.

«Вся эта тема довольно эмоциональна. Понятно, что многие люди считают морально правильным отдать замороженные деньги Украине, но это не так просто. Понятно, что многие люди считают морально правильным отдать замороженные деньги Украине», — объяснил французский экономист Николя Верон. Это ключевой элемент мировой валютной системы, добавил он.

О решении ЕС и США заморозить российские активы стало известно в феврале 2022 года. До этого под западные санкции попадали центробанки Ирана, Сирии, Афганистана и Венесуэлы. Банк России и Минфин отмечали, что под блокировку попали около $300 млрд. Рабочая группа «Российская элита, посредники и олигархи» (REPO, состоит из заместителей министров финансов ЕС, Австралии и стран «Большой семерки») называла сумму в размере порядка $280 млрд.

Крупнейшим держателем замороженных российских активов в ЕС является я центральный депозитарий ценных бумаг Euroclear со штаб-квартирой в Бельгии (хранит около €191 млрд). В 2024 году бельгийская компания заработала на этих активах €6,9 млрд. Для сравнения: в 2022 году прибыль составила €821 млн, а в 2023-м — €4,4 млрд.