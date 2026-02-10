На 95-м году жизни скончался адвокат Генрих Падва, сообщил в телеграм-канале его коллега Максим Пашков. Официального подтверждения от семьи или бюро «Падва и партнеры» пока не было.

«У нас в корпорации большое горе… Генрих Павлович Падва.

20.02.1931-09.02.2026», — сказано в сообщении Пашкова.

Генрих Падва родился в Москве в феврале 1931 года. После окончания Московского юридического института в 1953 году был распределен в качестве адвоката в Калининскую область, где проработал в местной коллегии адвокатов до начала 1970-х годов. В 1971 году вступил в Московскую городскую коллегию адвокатов, а в 1989 году занял позицию вице-президента Союза адвокатов СССР.

Он представлял в судах интересы певца Владимира Высоцкого, академика Андрея Сахарова, подруги лауреата Нобелевской премии по литературе Бориса Пастернака Ольги Ивинской, экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова, бывшего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова, экс-управляющего делами президента России Павла Бородина, а также предпринимателя Михаила Ходорковского*.

Падва был удостоен одной из самых престижных профессиональных наград в адвокатском сообществе России — золотой медали имени Плевако.

В декабре 2025 года он завел телеграм-канал, на который подписано более 6 тыс. человек.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов