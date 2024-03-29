Умер 35-летний Карен Енгибарян, который в день теракта оказался недалеко от «Крокус Сити Холла» и стал спасать людей из горящего здания. Как сообщил Союз армян России (САР), мужчина надышался угарным газом и простыл, после чего его состояние стало ухудшаться.

Как сообщили в организации, в момент трагедии Енгибарян увидел дым на крыше концертного зала и побежал к центральному входу, чтобы помочь людям выйти из здания, охваченного пламенем.

«Героически, рискуя жизнью, он помогал людям: вытаскивал из дыма, отводил их к медикам и шел обратно. Одному из пострадавших отдал свою верхнюю одежду. Лишь к утру вернулся домой», — рассказали в САР.

Мужчина сильно надышался угарным газом и простыл, его госпитализировали с диагнозом «острая инфекция дыхательных путей». На протяжении следующих дней состояние Енгибаряна ухудшалось, спасти его не удалось.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Нападавшие сначала стреляли, а затем подожгли здание. По последним данным, при теракте пострадали 382 человека. Согласно опубликованному МЧС списку, жертвами теракта стали более 140 человек.

ФСБ сообщала о задержании 11 человек. Следствие считает исполнителями теракта четырех из них — граждан Таджикистана Далержона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. В на 25 марта суд арестовал их по обвинению в терроризме (ст. 205 УК РФ).

Арестованы также четыре человека, которых СК считает пособниками террористов. Это Алишер Касимов, который сдавал квартиру Шамсидину Фаридуни, а также Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы. Диловар Исломов был последним владельцем автомобиля «Рено», на котором обвиняемые в день теракта приехали к «Крокусу», а затем пытались скрыться. В пятницу, 29 марта, суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте, 24-летнего Назримада Лутфуллои.

Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство»*. В России заявляют о причастности Украины к теракту в «Крокусе». В Киеве такие обвинения связали с «антиукраинской истерией».

* запрещенная в России террористическая организация