Американский актер Роберт Кэррадайн, известный по ролям в фильме «Месть полудурков» и сериале «Лиззи Магуайер», скончался в возрасте 71 года. Как сообщила его семья в заявлении для Deadline, он умер после долгих лет жизни с биполярным расстройством.

Родственники выразили надежду, что распространение этой информации поможет привлечь внимание к проблемам психического здоровья и борьбе со стигматизацией таких заболеваний. В семье его назвали «лучом света» для окружающих и отметили, что он мужественно боролся с недугом на протяжении почти двух десятилетий.

Кэррадайн родился 24 марта 1954 года в Лос-Анджелесе в известной актерской династии. Его карьера началась в 1972 году с фильма «Ковбои» с Джоном Уэйном. Позже он снимался у Мартина Скорсезе в «Злых улицах», появился в оскароносной драме «Возвращение домой» с Джейн Фондой и Джоном Войтом, а также сыграл вместе с братьями Китом и Дэвидом в вестерне «Долгие версты».

Наибольшую известность ему принесли образ «ботаника» Льюиса Скольника в комедии «Месть полудурков» 1984 года и ее продолжениях, а также роль Сэма Макгуайера, отца главной героини в популярном сериале канала Disney Channel «Лиззи Магуайер», выходившем с 2001 по 2004 год. У актера остались дочери Эвер и Марика Рид, а также сын Иэн Александр.

Брат актера Кит Кэррадайн в своем заявлении подчеркнул, что в болезни нет стыда, и призвал celebrate — ценить борьбу Роберта и его прекрасную душу. Он вспоминал его как невероятно одаренного, мудрого, принимающего и очень смешного человека.

Хилари Дафф, сыгравшая дочь героя Кэррадайна в «Лиззи Магуайер», написала в соцсетях, что ей трудно принять реальность потери старого друга. Она вспомнила, сколько тепла было в семье Макгуайеров на экране и как сильно она всегда чувствовала заботу со стороны своих «телевизионных родителей», признавшись, что ее сердце разрывается от боли за него, его семью и всех, кто его любил.