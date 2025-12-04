С 1 января россияне по желанию смогут поставить в своих паспортах новую отметку о номере записи единого федерального информационного регистра, которая поможет дистанционно и безопасно подтвердить личность и данные. Об этом рассказал РИА Новости заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

«Это уникальный номер, который станет вашим персональным ключом в государственных информационных системах. Его основная цель — сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и быстрым», — пояснил парламентарий.

По его словам, новая отметка позволит дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и необходимые для услуги данные, указав этот номер.

Панеш отметил, что это коснется различных ситуаций — от оформления пособий и льгот до регистрации имущественных прав.

При этом депутат пояснил, что данные будут надежно охраняться в соответствии с российским законодательством, а доступ к ним контролируется.

Для того, чтобы поставить эту отметку, следует один раз обратиться с паспортом в ближайшее подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД или в многофункциональный центр.

В 2020 году был принят закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» (ЕРН). Оператором регистра является ФНС. Данные в регистре включают: Ф.И.О., дата и место рождения, основные идентификаторы, такие как ИНН, СНИЛС и медицинский полис и другие. Сейчас россияне могут добровольно внести в паспорт отметку об ИНН. Данные берут из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). В конце октября 2025 года ФНС подписала приказ, согласно которому в паспорт вместо ИНН будут вносить номер записи в ЕРН.

Панеш подчеркнул, что услуга бесплатная, отметка является добровольной и ставится по желанию.

Депутат пояснил, что за этой услугой нужно обращаться тем, кто видит для себя практическую пользу в использовании цифрового идентификатора для упрощения взаимодействия с государственными органами.

Он также отметил, что тем, у кого в паспорте уже есть штамп с ИНН, ничего не нужно делать — старый штамп остается действительным, а изменения касаются только новых отметок.