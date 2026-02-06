Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал восьмиклассницу, которая 4 февраля напала на пятерых сверстников в школе, сообщила объединенная пресс-служба региональных судов.

Школьнице предъявлено обвинение в покушении на убийство (п.п. «а», «д», «е», ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК), она отправлена под стражу на два месяца — до 3 апреля.

Инцидент в красноярской школе произошел 4 февраля. Вооруженная молотком восьмиклассница бросила в класс, где шел урок алгебры, облитую бензином тряпку. Телеграм-каналы утверждали, что нападавшая встала у выхода из кабинета и била всех, кто выскакивал из помещения.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что нападавшая принесла с собой семь полулитровых банок ацетона, керосина, толуола и сольвента, купленных на маркетплейсе.

По данным Минздрава, пострадали пятеро школьников и учитель. Двоих детей госпитализировали с черепно-мозговыми травмами в состоянии средней тяжести, трое получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в ожоговый центр краевой больницы.

Мама одного из пострадавших пожаловалась на бездействие педагогов и охраны школы. В разговоре с Daily Storm она рассказала, что ее сын сидел за первой партой, поэтому горящая тряпка попала прямо в него. Тушить огонь книжкой ребенку помогал его одноклассник. При этом учительница, которая в этот момент вела урок, якобы «оставила детей и просто убежала из класса в этот момент».

По словам женщины, ее сын получил серьезные ожоги, но в школе ему не оказали помощь. Он самостоятельно добрался до дома, был «окровавленный, стонал от боли». Мать уже дома вызвала скорую, которая госпитализировала ребенка. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Лицо чистое, он дышит, разговаривает. Только рука и спина с серьезными ожогами. Там раны глубокие. Но меня гложет, почему учитель сбежала из класса и почему охрана не оказала первую медпомощь сыну», — сказала собеседница Daily Storm.

Один из учеников школы в разговоре с «Московским комсомольцем» объяснил, что девочке удалось пронести горючее, поскольку при входе в учебное заведение сидят пенсионерки, которые «ничего не проверяют».

Он также отметил, что нападавшая якобы заранее намекала на планы поджечь класс: проводила опросы в соцсетях, публиковала стикеры с поджогами и «писала пугающие вещи». При этом одноклассники не воспринимали ее намерения серьезно.

«Думали, шутит. У подростков это норма. Но одноклассники спрашивали, зачем ты такое пишешь. Просили прекратить. Она отвечала, что ей плевать: что хочу, то и пишу», — утверждает собеседник «МК».

По его словам, никакой травли по отношению к восьмикласснице не было. Ее семью школьник назвал благополучной. О том, что девочка растет в полной и обеспеченной семье, также сообщал источник ТАСС.

После произошедшего возбуждено три уголовных дела по статьям о покушении на убийство двух и более человек, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Директора школы уволили, продолжается служебная проверка.