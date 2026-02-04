В Красноярске восьмиклассница, вооруженная молотком, устроила поджог в школе, пишут телеграм-каналы. По предварительным данным, девочка пыталась поджечь одноклассника. По данным Минздрава, в ожоговый центр города доставлены трое учеников.

По информации Baza, 14-летняя ученица школы № 153 облила одного из учащихся бензином и подожгла его, после чего с молотком напала на других. Ее задержали.

«У одного из пострадавших подростков сильно обгорели спина и руки, мальчика госпитализировали», — отмечает телеграм-канал.

Позднее Baza сообщила, что у мальчика, которого подожгли, «сильно обожжены спина, руки, шея и голова», эвакуироваться на улицу ему помогла учительница.

«В ходе нападения ожоги получили еще двое детей, включая саму поджигательницу. Еще двое госпитализированы с черепно-мозговой травмой — их нападавшая ударила молотком по голове», — утверждают авторы канала. Официального подтверждения этой информации нет.

«Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев пишет, что мальчику, у которого сильно обгорела спина, первую помощь оказали сотрудники школы, «позже его увезли на скорой».

«По предварительным данным, от огня также пострадали еще несколько детей», — говорится в посте.

Одноклассники в разговоре с телеграм-каналом назвали нападавшую «тихой». По их словам, перед тем как устроить пожар, она «зашла в класс с молотком и напала на одноклассников». Также, по словам учащихся, девочка устроила поджог в туалете и подожгла жалюзи в классе.

Телеграм-канал «112» пишет, что, по предварительным данным, несколько детей получили серьезные ожоги: «у одного обожжена спина, еще одну девочку забрали на скорой»: «У одного из пострадавших диагностировали ожоги 2—3 степени».

Из школы всех эвакуировали, проводится проверка.

РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что два школьника госпитализированы со средней степенью тяжести, у них ожоги 15—20% тела, еще двое доставлены в больницу с черепно-мозговой травмой: «Всего пострадали пять детей».

ТАСС со ссылкой на источник утверждает, что при нападении на школу Красноярска пострадали пять детей и учитель. Об этом также пишут «Осторожно, новости». По данным телеграм-канала, госпитализированы трое школьников, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Shot сообщает, что нападавшая перед тем, как устроить пожар, «ударила подростка по голове молотком». Девочку, по словам ее одноклассников, «часто дразнили за лишний вес».

«По словам подруги нападавшей, школьница сильно переживала из-за полноты, за которую ее часто обзывали. Из-за этого у нее не складывались отношения с большинством одноклассников», — отмечается в посте.

Телеграм-канал отмечает, что один из пострадавших школьников «находится в тяжёлом состоянии», у него, по неподтвержденной информации, «50% ожогов всего тела».

«Всего пострадали пять человек. Двое других пострадавших — в состоянии средней тяжести. Еще у двоих диагностирована закрытая черепно-мозговая травма после удара молотком», — уточняет Shot.

Baza пишет, что ситуация разворачивалась следующим образом: восьмиклассница сначала закинула горючую смесь в класс, после чего «пламя перекинулось на стены, жалюзи и первый ряд парт», а когда дети стали выбегать, то она их на выходе из класса стала «бить молотком».

«В результате нападения у одного ребенка около 50% ожогов тела. Его состояние оценивают как тяжелое, у двух других пострадавших 20%. Остальные дети с черепно-мозговыми травмами», — отмечает телеграм-канал.

Baza отмечает, что школьники характеризуют нападавшую как «тихую и спокойную девочку», которая часто становилась «объектом насмешек и буллинга со стороны некоторых своих сверстников».

В УМВД по Красноярскому краю заявили, что в школу уже выехали полицейские. По предварительным данным, в одной из школ ученица восьмого класса «бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку, после чего ударила нескольких учеников предметом, похожим на молоток». В ведомстве подтвердили, что в результате инцидента есть пострадавшие.