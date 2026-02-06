Директора школы в Красноярске, в которой ученица восьмого класса устроила поджог, уволили. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главное управление образования региона.

Подробности в материале не приводятся.

4 февраля в красноярской школе вооруженная молотком восьмиклассница бросила в класс, где шел урок алгебры, горящую тряпку, облитую бензином. По данным телеграм-каналов, девочка встала у выхода из кабинета и била всех, кто выскакивал из горящего помещения.

Минздрав сообщал о шести пострадавших, пять из которых учащиеся и один педагог. В ведомстве уточнили, что двое пострадавших детей были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами в состоянии средней тяжести, трое получили ожоги различной степени тяжести и доставлены в ожоговый центр краевой больницы.

Накануне в Минздраве сообщили, что трое подростков, которые получили ожоги, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Возбуждены дела о покушении на убийство и халатности. Нападавшую, которую, по неподтвержденной информации, травили из-за внешности и веса, задержали.

Еще два случая нападения подростков на школу произошли 3 февраля. В Кодинске (Красноярский край) 14-летняя семиклассница с ножом попыталась напасть на учительницу и ранила одну из школьниц, а в одной из гимназий в Уфе 15-летний девятиклассник устроил стрельбу из пневматического автомата и взорвал петарды из-за конфликта с педагогом.

Детский и семейный психолог, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра пояснила RTVI, что нападения подростков в российских школах участились из-за психоэмоционального напряжения, которое копилось в обществе с начала пандемии COVID-19 и усилилось на фоне финансовых проблем в семьях и продолжающихся боев в зоне военной операции.