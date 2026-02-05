Нападения подростков в российских школах участились из-за психоэмоционального напряжения, которое копилось в обществе с начала пандемии COVID-19 и усилилось на фоне финансовых проблем в семьях и продолжающихся боев в зоне СВО. Таким мнением с RTVI поделилась детский и семейный психолог, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра.

По ее словам, дети подросткового возраста своим поведением отражают настрой взрослых, с которыми взаимодействуют, и всего общества.

«Наша страна находится в ситуации военных действий, и это неизбежно подогревает градус нетерпимости в обществе в целом. И подростки, как лакмусовая бумажка этой нетерпимости, тоже склонны более импульсивно и более нетерпимо реагировать на то, что с ними происходит. В целом напряжение вызывается усталостью, финансовыми трудностями и так далее. Многие семьи начинают жить по-другому сейчас, в данных условиях», — сказала Искра.

Еще одним фактором она назвала «дурную службу» публикаций о подобных случаях, которые могут пробудить в детях присущую им склонность к подражанию и привести «к трагическим последствиям для окружающих».

«Наверное, есть какое-то влияние в том, что это как идея проявляется через публикации, фильмы, какие-то книги, статьи — и приводит к тому, что [подростки] сегодня меньше терпят, а больше идут и мстят. Но в динамике рост психоэмоционального напряжения у нас идет со времен ковида. То есть с 2019 года [оно] прямо растет-растет-растет», — считает психолог.

Ситуацию, по ее словам, усугубляет характерное для подростков «нетерпимое черно-белое мышление», из-за которого предсказать их поведение «на 100% невозможно», добавила эксперт. Кроме того, она допустила, что нападения в школах могут совершаться под воздействием психоактивных веществ.

«Сегодня, например, у него был конфликт со сверстниками, а завтра он пришел и совершил какое-то деяние, вследствие которого пострадали другие люди. Поэтому с точки зрения диагностики наем большего количества школьных психологов навряд ли поможет. <…> Конфликты неизбежны», — считает собеседница RTVI.

Однако, по ее мнению, ситуацию можно улучшить, если привлечь к работе с детьми специалистов, которые будут «своевременно реагировать, подключаться, помогать, не доводить до точки кипения».

«Это могут быть не только психологи, но и медиаторы, так как это смежная профессия. Конечно, это будет улучшать ситуацию», — считает Искра.

Помощь, по ее словам, нужна и взрослым. У родителей, приходящих с детьми на прием, все чаще встречаются тревожные и тревожно-депрессивные расстройства — и в итоге их приходится направлять к психотерапевтам, рассказала эксперт.

За последние два дня в России произошло три нападения подростков на учебные заведения. 4 февраля в красноярской школе №153 вооруженная молотком восьмиклассница бросила в класс горящую тряпку с бензином и била выбегавших из горящего помещения.

В результате пострадали минимум шесть человек — пять школьников и педагог, двое детей госпитализированы с черепно-мозговыми травмами средней тяжести, трое с ожогами до 50% тела доставлены в ожоговый центр. Возбуждены дела о покушении на убийство и халатности. Нападавшую, которую, по неподтвержденной информации, травили из-за внешности и веса, задержали.

Еще два случая произошли 3 февраля. В Кодинске (Красноярский край) 14-летняя семиклассница с ножом попыталась напасть на учительницу и ранила одну из школьниц, а в одной из гимназий в Уфе 15-летний девятиклассник устроил стрельбу из пневматического автомата и взорвал петарды из-за конфликта с педагогом.