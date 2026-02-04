В России следует внедрить систему мониторинга тревожных сигналов в Сети, чтобы вовремя замечать проблемы детей и предотвращать атаки на школы. С таким предложением в беседе с RTVI выступила первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

Депутат отметила, что подобного рода инциденты, как это было в Красноярске, где девочка «напала на одноклассников и учителя после длительной травли из-за лишнего веса», не случаются внезапно: им практически всегда предшествуют месяцы напряжения, одиночества, обид и конфликтов, которые остаются без должного внимания.

«Сегодня у государства уже есть технические возможности замечать тревожные сигналы в сети — в высказываниях детей, подписках на группы, в комментариях. Эти инструменты могут работать не только как механизм контроля, но и как способ ранней помощи тем, кто не справляется. Мы направим запрос в профильные министерства с предложением такую систему внедрить», — пообещала Горячева.

Кроме того, продолжила парламентарий, необходимо больше уделять внимания и работе с детьми в учебных учреждениях.

«На “Разговорах о важном” могли бы гораздо больше говорить о принятии, коммуникации и последствиях травли. Раньше в школах вместе смотрели и разбирали сложные фильмы вроде “Чучела” — такие разговоры помогают увидеть ситуацию с другой стороны и вовремя остановиться. Но никакие системы и уроки не заменят живого внимания взрослых рядом — когда ребенка замечают и слышат до того, как становится слишком поздно», — резюмировала депутат.

О нападениях подростков на учебные заведения в 2026 году

4 февраля в красноярской школе № 153 вооруженная молотком восьмиклассница бросила в класс, где шел урок алгебры, горящую тряпку, облитую бензином. По данным телеграм-каналов, девочка встала у выхода из кабинета и била всех, кто выскакивал из горящего помещения.

По данным регионального минздрава, пострадали шесть человек — пять школьников и один педагог, причем двое детей госпитализированы с черепно-мозговыми травмами в состоянии средней тяжести, трое получили ожоги различной степени тяжести и доставлены в ожоговый центр краевой больницы.

По информации Baza, у одного ребенка около 50% ожогов тела, у двух других — 20%. Возбуждено три уголовных дела: о покушении на убийство, о халатности (в отношении руководства школы) и об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (в отношении сотрудников органов профилактики). Саму нападавшую задержали.

По предварительным данным, девочка накануне в одном из чатов сообщила, что планирует устроить поджог и даже провела опрос, на какого учителя стоит напасть, но другие дети не обратили на это внимание.

Одноклассники в разговоре с телеграм-каналами и СМИ описали нападавшую как тихую и необщительную девочку, которую при этом некоторые дразнили из-за внешности, а также унижали, утверждая, что у нее лишний вес.

В Межрегиональном центре по правам детей сообщили, что школе № 153 уже выносили предостережение из-за игнорирования буллинга после декабрьского случая, когда второклассника систематически травили в течение года, что вызвало агрессивное поведение у мальчика, но администрация учреждения игнорировала действия обидчиков.

Родители нападавшей утверждают, что ничего не знали о планах дочери и описывают семью как благополучную и сплоченную. При этом мать отмечала, что девочка часто обсуждала с ней свои трудности и переживания, однако старшая сестра рассказала иную картину, подтвердив, что младшая сталкивалась с травлей из-за веса и внешности.

Это уже третье нападение на школы за последние два дня и четвертое с начала года. Накануне, 3 февраля, в Кодинске (Красноярский край) вооруженная ножом 14-летняя семиклассница попыталась напасть на учительницу химии, с которой у нее был конфликт, но ей помешали одноклассники. В результате она ранила девочку из параллельного класса.

Кроме того, в этот же день 15-летний девятиклассник ворвался в гимназию в Уфе, где учился и устроил стрельбу из пластикового пневматического автомата, а также взорвал несколько петард. По предварительной информации, у него был конфликт с одним из педагогов.

Первое в 2026 году нападение на школу произошло 22 января: тогда 13-летний ученик ранил ножом уборщицу лицея №37 в Нижнекамске. По неподтвержденной информации, он планировал отомстить подросткам, которые довели его подругу до суицида. Пострадавшей сотруднице лицея в итоге пообещали выплатить 500 тыс. рублей.