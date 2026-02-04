Полностью защитить школы от нападений невозможно, признал в беседе с RTVI член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Он отметил, что даже если заставить учеников «раздеваться догола», то они смогут смешивать химические реактивы в самом учебном заведении или брать молотки в классе, где идут уроки труда.

4 февраля в Красноярске восьмиклассница, вооруженная молотком, ворвалась в одну из школ и забросила горящую тряпку в класс, после чего покалечила несколько детей. По предварительным данным, не менее шести человек пострадало, включая учителя, саму девочку задержали. У одного из пострадавших, по сведениям телеграм-каналов, сильно обожжено тело (около 50%). По неподтвержденной информации, возможной причиной атаки стало то, что над школьницей издевались из-за ее веса.

Накануне произошло два нападения на учебные заведения: в Кодинске (Красноярский край) ученица 7 класса пыталась ударить ножом учителя и ранила сверстницу, а в Уфе девятиклассник ворвался в гимназию с игрушечным автоматом и ножом, его задержали полицейские и сотрудники Росгвардии.

Вассерман заявил RTVI, что «причины безумия столь разнообразны, что предотвратить его практически невозможно».

«Девочку [в Красноярске] травили. К сожалению, в детском коллективе всегда кого-нибудь травят. Причем это идет от времен, когда мы еще вообще не были людьми, — это особенность поведения любых стайных и стадных животных. И дети, пока они еще не освоили нормы жизни общества, пока они не чувствуют, что отличает человека от других животных, воспроизводят очень многие негативные черты стайного поведения, в том числе травлю. Полностью это предотвратить, боюсь, невозможно. По крайней мере, психологи и педагоги, бьющиеся над этой задачей уже не первый век, не нашли однозначного способа предотвратить травлю», — отметил депутат.

Однако, продолжил парламентарий, в том случае, когда ясно, что ребенку устроили травлю, следует напомнить другим учащимся, что каждый из них может оказаться на месте жертвы буллинга. Вассерман подчеркнул, что необходимо учить детей «примерять на себя чужие чувства и чужие обстоятельства».

«В педагогике надо увеличить упор именно на освоение эмпатии, умение воспринять чувства другого и оценить их как свои собственные», — уверен он.

Что касается многочисленных предложений по усилению мер безопасности учебных заведений, то они «не работают и работать не будут», убежден политик. По его мнению, добиться в этом вопросе «уровня полной безопасности, к сожалению, нельзя».