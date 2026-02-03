14-летняя школьница напала на сверстницу с ножом в городе Кодинск Красноярского края. Нападавшая задержана, пострадавшая госпитализирована, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-слубу краевого ГСУ СК.

«3 февраля 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 14-летняя учащаяся одной из школ города Кодинска после конфликта с учителем причинила ножом телесное повреждение своей сверстнице», — сообщили в ведомстве.

По данным СК, пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь, она находится в больнице и угрозы жизни нет. Возбуждено два уголовных дела, следователи работают на месте происшествия.

«Также будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности на территории учреждения», — добавили в СК. В ГУ МВД России по Красноярскому краю при этом сообщили ТАСС, что школьница пыталась ранить учителя, но ей помешали одноклассники. Позднее девочка нанесла ранение одной из школьниц.

Ранее 3 февраля в Уфе девятиклассник напал на школу с оружием, возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности. По словам мэра, пострадавших не было. Действия нападавшего он объяснил местью за буллинг.